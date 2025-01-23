色翁當眾指侵女童！1張「指認畫像」逮到他　竟求法官輕判

▲台中市港區藝術中心去年8月傳出一名林男指侵女童。（圖／翻攝／臺中市港區藝術中心）



記者許權毅／台中報導

台中林姓男子常到清水區港區藝術中心散步，進而結識一對母女，去年8月見女童獨自在餵魚，竟強拉女童抱上大腿，並且撫摸女童下體，隨即落跑。女童由母親陪同製作筆錄，繪製林男長相、犯案過程，順利將人逮捕，林稱年事已高，還請求法官減刑或緩刑，但法官仍依加重強制性交罪判林男7年4月徒刑。

檢警查出，女童常與母親前往港區藝術中心遊玩，林男與母女結識後，明知女童未滿14歲女子，為滿足性慾，在去年8月，見女童獨自餵魚，強拉到身旁並抱坐在大腿上，不顧女童喊「不要！」，指侵女童，女童跑去找媽媽，揭開此事。

女童事後由媽媽陪同報警，並且手繪出林男模樣、犯案過程，經警方調閱監視器截圖等，比對衣著，掌握林男動向，將林男逮捕到案。

林男雖坦承有犯案，但對於犯罪過程及手法避重就輕，表示自身年事已高，身體狀況時有病痛，經常晚上難以入睡，請求減刑或緩刑。

但台中地院認為，林男未能與母女和解，並且身為長輩，應為後輩榜樣，仍為一己慾望，罔顧倫常，對年幼女童強制性交，嚴重影響女童身心發展，甚至審理初期否認犯行，未思反省，應嚴懲，重判7年4月。

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