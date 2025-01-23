拜飯630天！5億高中生靈位現況曝　民眾不捨送玩具陪伴他

記者許權毅／台中報導

5億高中生案自2023年5月4日發生至今，已經達630天，賴小弟的靈位仍在台中市崇德殯儀館，早晚拜飯供奉，自案發以來，不少民眾到賴小弟靈位致意，甚至曾有人請過「索命黑令旗」放置。《ETtoday新聞雲》記者今日前往賴小弟靈堂，發現靈前有玩具、公仔、飲料以及零食等，還有一輛保時捷跑車模型，幾乎都是關心案件的民眾送來的。

▲5億高中生賴小弟靈位已供奉630天，靈前有玩具相陪。（圖／記者許權毅攝）



▲靈前有人擺放保時捷跑車模型，或是一些卡通玩具。（圖／記者許權毅攝）



夏男被控偽造文書假結婚案，今天二審被判有期徒刑1年定讞，而賴家也將在2月12日將賴生火化，而賴母與夏男間的訴訟，在夏男涉嫌偽造文書案部分今天判決定讞後，等於「第一回合」結束。賴母委任律師許哲維指出，目前相關案件除了刑事偽造文書、殺人以及侵占，還有民事的婚姻無效以及行政的確認國籍總計5件。除了偽造文書二審已經確定，殺人罪先前地檢不起訴處分，提起再議後已經發回，目前仍在續偵，已經開過4次庭，送過8份書狀，侵占案還未有進度，民事婚姻無效案已經開過4次庭，提過5份書狀，但因案件換過法官，也尚未有開庭進度。

▲賴母委任律師許哲維今日受訪說明。（圖／記者許權毅攝）



許哲維表示，刑事部分偽造文書確定，對於民事婚姻無效訴訟，一定是加分效果，但刑事的認定不當然拘束民事法院。針對攸關遺產分配的民事婚姻無效之訴，許哲維認為，若沒有重大分歧，照此推算，夏男能繼承遺產的機率相當低。不過，許哲維也說，婚姻無效訴訟，賴家兄弟姊妹有聲請參加訴訟，法院尚未裁定是否准予參加。

許哲維說明，如果婚姻無效官司確定夏男並非賴小弟的配偶，那麼目前能繼承遺產的就只有賴母一人，但賴母目前為無國籍人士，現在沒有任何法規顯示，無國籍人士不得繼承中華民國人民遺產，系爭點在中國大陸籍人士，依《兩岸人民關係條例》，只能繼承200萬元。

至於外界關心賴母近況如何？對於今日判決反映？許哲維表示，賴母由社會大眾協助，目前平安，今日判決結果出爐後，有與賴母通電話，賴母表示「感謝所有社會大眾這段時間關心，也感謝法官明察秋毫，還給賴小弟一個公道」。