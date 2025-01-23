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彰化透天大火一家三代2死！女屋主日本旅遊逃過一劫　最快明返台

記者唐詠絮、白珈陽、劉人豪／彰化報導

彰化市全福街今(23日)清晨傳出住宅火警，導致一家三代2死3傷，28歲的父親鐘男、與3歲的兒子送醫搶救後雙雙宣告不治，而母親34歲徐女與7個月大的女兒，送醫後雖恢復生命徵象，但目前仍在搶救中，32歲徐男則是順利脫困，而徐姓屋主則是去日本玩，得知消息後不敢置信，最快明天趕回台灣。

▲▼彰化惡火，1家5口2大2小無呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化民宅今晨傳出惡火，導致父子雙亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，屋主徐女是國小代課老師，與兒子、女兒、女婿、孫子、孫女，6人住在一起，鄰居指出，今清晨火災時沒看到徐女，一問才知道去日本玩，並說徐女的女兒很有禮貌，平常倒垃圾或出門時遇到都會打招呼、聊天，孫子很聰明可愛，都會跟著媽媽一起出來倒垃圾，看到她也會笑咪咪的叫她阿婆、跟她玩。鄰居說，遇到這種事情真的很難過，希望傷者早日康復。

▲▼ 鄰居說 。（圖／記者白珈陽攝）

▲鄰居指出，今清晨火災時沒看到屋主徐女，一問才知道去日本玩。（圖／記者白珈陽攝）

這起火警發生在清晨4時41分，警消獲報後立即出動15輛消防車、6輛救護車和46名消防人員前往現場，抵達時火勢從一樓竄出，現場濃煙密布，初步了解屋內有5人受困。屋主徐女因有5天4夜的日本行程，目前人不在台灣，最快明天才會回台。

警消入內搜救時，先於4樓處救出32歲的徐男，徐意識清楚無須送醫，但表示他34歲的姊姊徐女、28歲的姊夫鐘男以及一對小兄妹仍受困在2樓處；警消逐層搜索後，於2樓救出遭濃煙嗆昏的4人，但當時4人均已無生命徵象，經送醫搶救後，鐘男先宣告不治，稍早3歲的鐘小弟經搶救41分鐘後也宣告無效死亡；另媽媽徐女、以及7個月大的女嬰恢復心跳，目前轉送加護病房，仍在搶救中。

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