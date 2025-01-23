台旅會年前聯繫海旅會　盼就陸客團來台進行溝通

▲台旅會參加「寶島台灣風情展」。（圖／台旅會北京辦事處）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸文旅部日前宣布將恢復福建、上海團客來台，陸委會建議由兩岸旅遊「小兩會」先進行溝通。陸委會副主委、發言人梁文傑23日進一步透露，台旅會將於近期聯繫陸方的海旅會，時間點大概在過年前。

梁文傑在例行記者會上提到，兩岸觀光畢竟已經斷了好幾年，兩岸之間過去都是由組團社、接待社，各有各自的名單，因為斷了好幾年，所以名單有一些變動，這些要確認，「包含未來可能的路線、旅行社的分配等，都是必須要討論的。」

梁文傑指出，他們還是建議由台旅會跟海旅會來展開溝通，「台旅會近日會聯繫陸方的海旅會，就雙方關切的事項來進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，陸方一直呼籲台灣恢復平潭航線，平潭官方更在日前推出新政策，提供經平潭前往台灣的團客獎勵金，以及「海峽號」受風浪影響無法出航的補助金。對此，梁文傑表示，平潭航線很大一部分是來自於對岸政府的經費支持，否則基本上該條航線是無法賺錢的，「幾乎是跑一趟船就要賠一趟錢。」

梁文傑說，對岸政府本就有提供預算支持，現在還要對風浪無法出航提供補助，有一點超出常理，「如果市場上有需求的話，我們不會刻意阻攔，但現在看起來市場上的需求很低，要用公家的預算經費，硬把這條航線撐起來，這樣的狀況我們實在不太能理解。」

▼平潭「海峽號」客滾船。（圖／ETtoday）

