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大陸 大陸焦點 特派現場

對岸將恢復陸客團　平潭發錢鼓勵「搭海峽號去台灣」

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

▲福建平潭的傳統建築。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸文旅部17日宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，平潭也於同日發布《關於促進兩岸團隊遊的七條措施》，用獎勵金及補貼金鼓勵團客在平潭過夜，然後再經由平潭搭船赴台灣。

平潭《關於促進兩岸團隊遊的七條措施》包含鼓勵旅行社組織區外遊客赴台旅遊、鼓勵組織台灣遊客來平潭旅遊、鼓勵組織台灣青少年來平潭研學旅遊、鼓勵台灣導遊在平潭執業、鼓勵支持台灣地區綜合旅行業在平潭設立旅行社、推動兩岸客運直航航線復航以及平潭國有景區對台胞免門票。

第一條：鼓勵組織區外遊客赴台旅遊。對旅行社組織區外遊客赴台灣旅遊，在平潭住宿1晚（含）以上，給予旅行社每人次120元獎勵，並免國有景區首道門票。

▼兩岸客運直航航線「海峽號」。（圖／ETtoday）

▲▼ 平潭小三通,海峽號。（圖／記者蔡儀潔攝）

第二條：鼓勵組織台灣遊客入境旅遊。對旅行社組織台灣遊客來平潭旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上，且年台灣遊客人數達到500人次（含）至1000人次、1000人次（含）以上的，按年度分別給予旅行社每人次250元、300元獎勵。

第三條：鼓勵組織台灣青少年研學旅遊。旅行社組織台灣青少年來平潭研學旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上的，在第二條的基礎上，再給予每人次200元獎勵。

第四條：推動兩岸客運直航航線復航。兩岸直航航線復航後，對旅行社組織團隊游並已訂購「海峽號」等客船船票，因自然因素（如暴雨、大浪、颱風等）停航改由其他交通方式赴台灣或來平潭的，給予旅行社單航程每人次300元補貼。

▲▼ 平潭,小三通,海峽號,平潭港口,平潭小三通,平潭對台港口。（圖／記者蔡儀潔攝）

第五條：鼓勵台灣導遊在平潭執業。台灣導遊經採信並培訓考核合格後可在平潭執業。在平潭執業的台灣導遊當年度帶團滿30天、45天、60天的，分別給予一次性2萬元、3萬元、5萬元獎勵。

第六條：國有景區對台胞免門票。我區所有國有景區對台胞免景區首道門票，同時鼓勵其他市場主體運營的旅遊景區參照執行。

第七條：鼓勵支持台灣地區綜合旅行業在平潭設立旅行社，由金融機構出具保函後可免交旅行社質量保證金。

「兩岸客運直航航線」就是來往平潭與台灣的海上直航航線，不過，自從疫情停航之後，該條航線至今尚未恢復，儘管陸方一直有意復航，但台灣方面卻興趣缺缺，陸委會發言人梁文傑更多次表示，該條航線海象不穩定，常有訂了票卻停航的情況，需求量不大，旅客更願意選擇金馬小三通，或直接搭乘直航班機。

▲▼ 平潭,小三通,海峽號,平潭港口,平潭小三通,平潭對台港口。（圖／記者蔡儀潔攝）

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