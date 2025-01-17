上海福建團客恢復來台　陸旅行社：期待赴台實地考察

▲大陸機場的國際、港澳台出發口。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸宣布將於近期恢復福建、上海團客赴台。消息一出，大陸旅遊票務平台的台灣旅遊相關搜尋量上漲48％，福州來回台北的機票搜尋量則成長接近6倍。大陸旅行社也開始動起來，包括對接赴台旅行規劃方面事宜，並籌備相關旅遊產品，更期待赴台進行實地考察。

大陸文旅部今（17）日上午宣布，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。公告強調，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。大陸國台辦隨後表態「樂觀其成」。

消息發布後三小時，大陸旅遊票務平台「攜程」上的台灣相關搜尋量上漲48％，上海、福建是大陸居民赴台旅遊的主要客源地，2019年佔比達三成，目前上海、廈門、福州、金門等地飛往台北和高雄已開通直飛航線，春節期間往返均價在人民幣4000元上下。

據另一旅遊平台「去哪兒」的指數小程序顯示，1月17日上海－台北機票的搜尋量較上周成長16％，福州－台北成長接近6倍，廈門成長1.2倍。

福建媒體《海峽導報》引述北京鷺安國際旅行有限公司總經理薛靖指出，他們現在已經在與台灣方面的業者對接赴台旅行規劃方面的事宜。

作為曾長期組團赴台的旅遊業者，薛靖表示，已在籌備相關旅遊產品，「近幾年兩岸旅遊業態改變，從原來的觀光旅遊轉化為更深入的文化民俗互動式旅遊。我們也很多年沒有去過台灣，還需要仔細考察島內現在的景點資源、酒店民宿、旅遊線路。」

薛靖樂觀地說，「我們大陸的遊客都很想去寶島台灣看一看，可以預見整體的組團赴台旅行態勢是好的，但這會和組團赴台旅行辦證在流程上的便利性掛鉤。」

另據《新民晚報》報導，春秋旅遊副總經理周衛紅指出，目前該公司已經在第一時間緊鑼密鼓地推進團隊遊產品的策劃工作，積極整合優質資源，並開展導遊領隊的培訓等工作。後續，待條件允許，還將進行實地考察，力求推出升級版的跟團遊產品，為遊客提供更優質的旅遊體驗。