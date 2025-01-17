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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦：旅遊問題不在小兩會溝通　台灣應解除各種阻撓禁限

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸文旅部今（17）日宣布近期將恢復福建、上海團客赴台，陸委會隨後說，應儘速循小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通。大陸國台辦晚間表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在「民進黨當局」，不在小兩會是否溝通，大陸持續釋放善意，也呼籲台灣盡早解除對兩岸旅遊交流的各種阻撓禁限。

陸委會稍早表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

媒體詢問，大陸文旅部消息宣布前，兩岸有關方面有無通過「小兩會」溝通？今後是否會通過「小兩會」溝通？目前恢復福建、上海居民赴台團隊遊進展如何？

大陸國台辦發言人陳斌華今晚以「答記者問」方式回覆稱，恢復福建、上海居民赴台團隊遊的各項工作正在積極籌備中。兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局，不在「小兩會」是否溝通。

陳斌華接著說，2020年初新冠疫情發生後，民進黨當局單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止台灣旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有通過「小兩會」與大陸方面溝通。

陳斌華提到，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意。

他最後強調，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，盡早解除對兩岸旅遊交流的各種阻撓禁限，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。「台灣各界和民眾對此拭目以待。」

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