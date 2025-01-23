台南市安衛家族再添2生力軍　共同攜手邁向希望家園

▲台南市勞工局23日於民治市政中心，介紹今年新籌組的2個安衛家族核心企業-「台灣自來水股份有限公司第六區管理處」以及「台灣港務股份有限公司高雄分公司安平港營運處」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為實現黃偉哲市長建設「希望家園」的施政理念，台南市勞工局致力於推動轄區事業單位共同籌組安衛家族，截至2024年為止，台南市已成立39個家族，2025年再新增2個，合計41個安衛家族，共約930家事業單位參與家族運作。

勞工局23日於民治市政中心舉辦「台南市勞工局2025年新成立安衛家族記者會」，介紹今年新籌組的2個安衛家族核心企業-「台灣自來水股份有限公司第六區管理處」以及「台灣港務股份有限公司高雄分公司安平港營運處」，彰顯他們在職安業務上的優異成效，作為其他安衛家族成員學習效法的楷模，共同營造安全健康的職場。

安衛家族的運作方式是由1家職安績效良好之核心企業帶領至少19家以上中小型企業共同組成，以母雞帶小雞的方式，協助家族成員改善工作環境。安衛家族成立後除第一、二年度有既定的訓練課程之外，其他年度勞工局會針對安衛家族的特性辦理教育訓練，以持續增進各家族的職業安全衛生概念。

今年新家族擔任核心企業的「台灣自來水公司第六區管理處」以供應量足質優之自來水為本業，以環境設備本質安全為前提，推動實施台灣職業安全衛生管理系統。2010年取得TOSHMS驗證，2013年通過CNS 15506驗證，2020年再取得CNS 45001驗證，藉由「規劃PLAN」、「支持與運作DO」、「績效評估CHECK」、「改善ACT」的動態循環模式有效運作，持續改善職業安全衛生管理系統，提供工作者安全健康的工作環境。另對於所屬之承攬商管理，設置「工程施工即時影像資訊管理系統」，要求進場作業之承攬商需每日於系統完成報工，將工程管理工作資訊電腦化，以提升管理效能。每年並辦理多場次「職業安全衛生講習」、「工安觀摩」實地演練及講解，藉由「多看、多聽、多學」，達到「人安、物安、工安、平安」、「零虛驚、零事故、零職災」之目標。

另一家核心企業為「台灣港務股份有限公司高雄分公司安平港營運處」，該單位在職業安全衛生工作持續不斷的滾動性檢討及改善，推動各項安全衛生管理及維護作業環境安全，達成2024年度零職災目標。除了落實ISO 45001職業安全衛生管理系統的運作，並推動安平港在建工程及裝卸作業安全稽核輔導訪查，與相關廠商及夥伴業者合作協力，以達成共同維護安平港區安全衛生管理績效。另辦理安平港聯合輔導訪查作業、各項教育訓練宣導活動以及實施職場員工健康管理計畫、簽署醫療合作備忘錄，確實達成員工照護與港區醫衛資源服務量能提升之目標。近年更獲得勞動部2021、2022年度「推行職業安全衛生優良單位」、2022年度「全國績優健康職場-健康管理獎」…等獎項；並取得教育部體育署2023年「運動企業認證標章」。

所以「台灣自來水股份有限公司第六區管理處」與「台灣港務股份有限公司高雄分公司安平港營運處」在職安工作上的作為，都是職業安全衛生領域的楷模，足供其他事業單位效法學習。

勞工局王鑫基局長表示，今年新成立的2個家族其核心企業在職安衛領域都非常傑出，如能將其在職安衛方面充足的資源、良好的制度、豐富的經驗與協力廠、承攬商及夥伴業者共享，必能達成大家共同成長的效果。