高高舉起手請你看見我　台南教育局推學童「舉手過馬路」運動

▲為推廣學童「舉手過馬路」安全運動，台南市教育局23日邀請大光國小學生演出生活情境行動劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣學童「舉手過馬路」安全運動，台南市教育局23日邀請大光國小學生演出生活情境行動劇，傳達安全過馬路正確觀念，生動活潑的示範贏得與會人員一致好評，令人印象深刻。

教育局並於「台南市交通安全教育網」建置「舉手過馬路」課程模組，提供教案、教材及示範影片供各校推廣應用。

黃偉哲市長表示，推動「人本交通-停讓文化」政策，保障學童交通安全向來是市府施政重點。2024年透過教育局、交通局、工務局、警察局等單位通力合作，依學校現況需求調整標線標誌、遷移障礙物、協助指揮交通及取締違停等，共改善93校校園周邊交通環境；另有23所學校與區公所、工務局合作申請中央「永續提升人行安全計畫」獲核定經費逾3億元，持續為建置友善人行環境而努力，讓學童通學安全大步走。

教育局鄭新輝局長表示，因為國小學童身材較嬌小，透過「舉手過馬路」可以增加被駕駛人看見的機率，讓車輛有足夠的反應時間減速禮讓學童通過馬路。此外，包括行走行人穿越線、不隨意衝出、穿著明亮服飾等，都是讓自己清楚被看見的方式。提醒學生不只上放學時間要謹記穿越道路五步驟：「停、看、轉、揮、動」，日常生活中也能養成良好習慣。同時呼籲駕駛人能夠遵守車輛「慢、看、停」原則，保護每一位在路口的孩子，能夠安心、安全的邁開步伐。

教育局表示，相關課程模組已建置於「臺南市交通安全教育網」，提供教案、教材及示範影片供各校教師推廣應用。此外，全市學校均已將交通安全課程納入課程計畫實施，並鼓勵各校申請成為交通安全模組前導學校，依各校周邊道路環境發展具特色的交通安全校訂課程。同時透過辦理教師專業增能研習、大型車視野死角體驗活動、自行車安全騎乘教育等作法，提升學童交通安全素養，減少交通事故傷亡人數，建立友善安全交通環境。