台南市社會局長榮退　憂鬱症關懷協會表達感謝支持邀擔顧問

▲台南市憂鬱症關懷協會拜會即將卸任的社局長盧禹璁，盼榮退後持續與協會攜手推動社會關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市憂鬱症關懷協會拜會即將卸任的社局長盧禹璁，盼榮退後擔任顧問，持續與協會攜手推動社會關懷。

台南市政府社會局長盧禹璁即將榮退，23日台南市憂鬱症關懷協會在創辦人王家貞、創會長林明政、現任理事長陳柏勳及執行長高明禮等人前往永華市政中心拜會，感謝盧局長在任期間對協會的支持與貢獻。會中，協會特別邀請盧局長榮退後擔任協會顧問，並期望他持續投入社會公益，關懷更多需要幫助的弱勢族群。

台南市憂鬱症關懷協會成立近20年，致力於推廣心理健康及憂鬱症防治，透過定期舉辦講座和活動，讓更多民眾認識正向思維的重要性。創辦人王家貞表示，近年來憂鬱症的發生年齡層逐漸降低，患者人數也顯著增加，顯示憂鬱症防治不容忽視。創會長林明政則指出，憂鬱症患者的世界常被陰影籠罩，協會成立的目的就是為了帶給患者更多陽光與溫暖，幫助他們重新擁抱生活。

盧禹璁局長表示，過去曾參與協會舉辦的「銅鑼浴」活動，深感活動內容的療癒效果，不僅抒發了個人壓力，也深刻體會到協會工作的價值與意義。他對協會多年來的努力表達高度肯定與支持。

為感謝盧局長的這兩年對憂協的積極參與，協會特別致贈花束及感謝卡，卡片上寫道：「祝願您回到熱愛的崗位再創輝煌。」協會期盼盧局長榮退後能繼續與協會攜手，為社會注入更多愛與關懷，共同打造溫暖的社會環境。