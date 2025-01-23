台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

▲黃姓女警將李攔停後，李不僅騎車衝撞黃員，還拍打黃的安全帽，甚至咬傷右手食指。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局鹽埕所黃姓女警，22日下午見到70歲李姓騎士隨地吐痰，上前攔查勸導時，李男即騎車加速逃逸，黃在南區永南四街與美南街口將李攔停，李竟騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指，經支援警力到場將李男逮捕送辦，偵訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

有網友在網路社PO文指出，目擊一名女警在追一個騎摩托車的阿北，阿北拒檢騎車衝撞女警，還打那個女警的臉跟頭，還好女警有戴安全帽，熱心民眾衝上去把他的機車熄火，民眾見他還要咬女警急忙制止，還協助女警控制阿北的行動，直至支援警網抵達，將阿北上銬帶走。

台南市警六分局鹽埕派出所所長高世賢指出，黃姓女警22日於南區金華路上見到一名男騎士隨地吐痰且行跡可疑，上前攔查勸導時，該騎士立即加速逃逸，黃員於下午4時20分，在南區永南四街與美南街口將70歲李姓騎士攔停，李男騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指，經支援警力到場將李男逮捕依妨害公務移送台南地檢署偵辦。本案過程中導致警員腳背及手指瘀傷，由救護車送往郭綜合醫院，診治後並無大礙。