　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

▲黃員在南區永南四街與美南街口將李男攔停，李男即騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指被逮捕送辦。（圖／民眾提供，下同）

▲黃姓女警將李攔停後，李不僅騎車衝撞黃員，還拍打黃的安全帽，甚至咬傷右手食指。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局鹽埕所黃姓女警，22日下午見到70歲李姓騎士隨地吐痰，上前攔查勸導時，李男即騎車加速逃逸，黃在南區永南四街與美南街口將李攔停，李竟騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指，經支援警力到場將李男逮捕送辦，偵訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

▲黃員在南區永南四街與美南街口將李男攔停，李男即騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指被逮捕送辦。（圖／民眾提供，下同）

有網友在網路社PO文指出，目擊一名女警在追一個騎摩托車的阿北，阿北拒檢騎車衝撞女警，還打那個女警的臉跟頭，還好女警有戴安全帽，熱心民眾衝上去把他的機車熄火，民眾見他還要咬女警急忙制止，還協助女警控制阿北的行動，直至支援警網抵達，將阿北上銬帶走。

▲黃員在南區永南四街與美南街口將李男攔停，李男即騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指被逮捕送辦。（圖／民眾提供，下同）

台南市警六分局鹽埕派出所所長高世賢指出，黃姓女警22日於南區金華路上見到一名男騎士隨地吐痰且行跡可疑，上前攔查勸導時，該騎士立即加速逃逸，黃員於下午4時20分，在南區永南四街與美南街口將70歲李姓騎士攔停，李男騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指，經支援警力到場將李男逮捕依妨害公務移送台南地檢署偵辦。本案過程中導致警員腳背及手指瘀傷，由救護車送往郭綜合醫院，診治後並無大礙。

▲黃員在南區永南四街與美南街口將李男攔停，李男即騎機車衝撞黃員，車輪輾傷黃員腳背，並下車動手拍打黃員安全帽，動口咬傷黃員右手食指被逮捕送辦。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲
快訊／徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記過一次　幕後原因曝

少年淪詐團車手　父母遭索賠880萬！她1原因躲過免賠

下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞

黃國昌辦公室收到「子彈+透明結晶體」　民眾檢舉害到自己

新竹公園驚見斷頭貓屍！散步民眾嚇哭　無監視器難追凶

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡　停留超過半小時

台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

懲處出爐！南投刑大2警官涉洩密訊後交保　遭記過、調離主管職

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記過一次　幕後原因曝

少年淪詐團車手　父母遭索賠880萬！她1原因躲過免賠

下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞

黃國昌辦公室收到「子彈+透明結晶體」　民眾檢舉害到自己

新竹公園驚見斷頭貓屍！散步民眾嚇哭　無監視器難追凶

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡　停留超過半小時

台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

懲處出爐！南投刑大2警官涉洩密訊後交保　遭記過、調離主管職

洪一中不滿體育署預算遭砍　王鴻薇：民進黨指刪11億是夢到？

以為自己快失聰　女檢查聽力發現「耳內藏2公分積木」長達20年

直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

打麻將也有風水禁忌！「各方位」招財小技巧讓你胡到手軟

將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達到最美狀態　水面倒影太夢幻

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　米砂開罵：太無理

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

社會熱門新聞

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

高虹安案二審裁定停審　高檢署抗告被駁回

彰化惡火父子雙亡！里長曝「一家才剛搬來」

快訊／高雄民族陸橋下「賓士自撞」全面燃燒

台灣首例直接返還詐騙贓款　32被害人拿回1132萬

更多熱門

相關新聞

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

台南市警五分局尋人高手巡佐鄭嘉德，接獲民眾請求協尋離散31年的母親，經深入追查積比對線索與查獲資料，終於尋得失散母親，在過年前助母女相認團聚。

桃園警攔查廂型車　5失聯移工狂逃1人被通緝

桃園警攔查廂型車　5失聯移工狂逃1人被通緝

台南做工行善團寒冬修繕助弱勢溫暖過冬

台南做工行善團寒冬修繕助弱勢溫暖過冬

台南震災慰助金發放標準出爐

台南震災慰助金發放標準出爐

嘉義強震！台南灣丘「牆倒壓車」慘狀曝

嘉義強震！台南灣丘「牆倒壓車」慘狀曝

關鍵字：

台南吐痰攔查騎車衝撞襲警咬人妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面