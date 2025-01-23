開工日連署書送中選會！柯建銘喊通關密語　「恭喜發財罷免書拿來」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白這個會期強勢三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法，但目前只送出憲訴法，總統賴清德23日也正式公布，3日內生效。民進黨團總召柯建銘指出，立法院應該會在年後送出選罷法、財劃法，今天則會送出總預算案，製造國家混亂，又同時汙衊大法官的中立性，愛台灣的人要站出來，要救台灣要站出來連署，從現在開始通關密語就是「恭喜發財，罷免書拿來！」

柯建銘指出，藍白拚命讓三法三讀，但只有送出憲訴法，這很弔詭，但這是因為他們知道沒路可走、進退兩難，他們策略搞錯，當時在立法院他們認為大成功的那天，其實種下大失敗的種子，現在終於到了可以罷免的時間，讓藍白從政治市場完全下市。

柯建銘指出，藍白已經無計可施，所以總預算案亂搞，現在總預算送不送出去都是違憲，總預算藍白提多少案？沒人確定，經過他的計算，從一開始3298案、後來濃縮成725案、表決時503案，共4526案，還要再加未定數，表決後徹案、中途撤案、中途增加凍結案及主決議。這麼多案，但只有兩天協商時間，國民黨都不協商，早就想強制表決，

柯建銘也指出，總預算藍白共刪多少？其實他們也不確定，但他算過，目前已確定刪 2076億、凍結案1607億，但要院會同意才可解凍，其實也就是刪除、還有新興計畫預算無法動2527億，以上共6210億，佔總預算3.1兆之19.82%。

柯建銘說，總預算審完，現在到底要不要送出去總統公告是兩難，不送違憲，送也違憲，刪減多少不能有模糊空間，但這次是這樣混亂， 藍白就是故意讓中國有機可乘，他們今天依舊勢必送出總預算，來製造國家混亂，又同時汙衊大法官的中立性

柯建銘也喊話，立法院長韓國瑜趕快從美國回來，立法院沒有頭，是誰要負責把總預算送出去？這問題大家有沒有想，難道讓藍白總召傅崐萁跟黃國昌簽名就好？韓國瑜是畏罪潛逃嗎？這麼亂是韓國瑜當中共指揮者，請台灣人民看清楚。

柯建銘表示，接下來，行政院要對總預算提覆議案，送到立法院，時間點就在休會時期，而財劃法、選罷法藍應該過年後再送，他們最有可能走的路是自尋死路，現在愛台灣的人通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來！」在開工那天將第一階段的連署書送到中選會，就是開工大吉。