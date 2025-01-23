柯建銘嗆「滯美不歸、畏罪潛逃」　韓國瑜：明天清晨返抵國門

▲韓國瑜談訪美成果是「爆出大紅盤」。（圖／藍委李彥秀提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘今（23日）召開記者會，多次嗆立法院長韓國瑜會「滯美不歸」，趕緊從美國回來簽署總預算案，還是要叫副院長江啟臣簽署？立法院也於中午發布新聞稿指出，韓國瑜22日在華府舉行記者會表示，代表團一行於1月23日凌晨自紐約搭機返國，預定次24日清晨返抵國門。

受賴清德總統指派，前往美國參加川普總統就職典禮的韓國瑜，22日率代表團一行拜會美國兩大主流智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）及「傳統基金會」(Heritage Foundation)，就雙方共同關切議題進行深度交流，也為為期四天三夜的華府公務行程劃下句點。當天下午，韓國瑜還於下榻旅館向華文媒體記者簡要說明此次訪美的重要意義及相關成果。

韓國瑜首先提及，在今天稍早與華府兩大智庫交流過程中，雙方就如何面對區域威脅、資訊戰及網路攻擊、立院凍結部分國防預算、強化海巡及空防能力、全民動員政策、潛艦製造、反飛彈戰略、烏克蘭戰爭之啓發、晶片產業、生技合作、無人機戰略、人工智慧合作、資訊安全、能源政策等議題深入交換意見，氣氛坦承愉快，彼此咸感獲益良多，並盼未來持續互訪交流，以協助深化台美合作。

韓國瑜指出，代表團此次訪華府僅短短4天，在駐美國代表處俞大㵢大使及同仁的協助下，鐵人行程十分緊湊但相當豐富，馬不停蹄為台灣的民主、安全及經濟發展奔走，更期盼為深化台美關係注入新的動能。就職典禮因美國政府考量天候因素臨時取消戶外觀禮安排，導致可進場人數從20萬人銳減至2萬人，但在駐美代表處全體同仁不懈努力及美方友人積極幫助下，終突破重重難關，順利安排韓國瑜入座國會大廈圓頂貴賓觀禮區，與美國各州州長、高級將領及各國外交使節比鄰而坐，距川普總統僅25公尺，在現場聆聽他精彩的就職演說，一舉突破我國立法院長出席美國總統就職觀禮的最高規格，寫下歷史性的一頁，意義深遠。

我代表團7位委員也順利取得「第一資本體育館」室內貴賓席的觀禮證，一起見證川普總統、范斯副總統宣誓就職，並代表我政府及台灣2,300萬人民向美國新政府團隊致上最熱忱的祝賀。此外，代表團在華府停留期間還會晤了24位友台且具影響力的美國聯邦參眾議員，與兩大智庫學者專家深度對談，也和華文媒體記者及紐約、大華府地區500多位僑胞見面，熱絡互動。

最後，韓國瑜表示，立法院有113名委員，此次由8位跨黨派委員組成慶賀團來美參加「第60屆美國總統就職典禮」，顯示我政府對台美關係的高度重視。並強調，立法院是國內民主政治發展的重要指標，雖然各政黨對內時有紛爭，身為國會議長需協調各種不同聲音，尋求對外團結立場一致。其中，美國對台灣的長期友誼和堅定支持至關重要，不僅台灣需要維持及增加邦交國，我們也應加倍努力讓台灣的價值和發展潛力在團際社會中更被重視。

