親哥結婚！妹「掏36萬幫付大聘」主桌卻沒留位　家人反應她心寒　

▲仍有家庭保有重男輕女的觀念。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

時代不斷變遷，但還是有少部分人仍保有重男輕女的觀念。一名女網友抱怨，哥哥結婚，自己盡心盡力，最後發現竟沒有人留位給她，讓她相當走心。

原PO在Dcard表示，和家人感情不錯，哥哥近日結婚，自己親手設計結婚書約，還領了現金36萬給爸媽作為哥哥的大聘，自己的男友甚至從日本特地回來參加婚禮；婚禮當天，參與了訂婚儀式、中午迎娶、在家拜拜，晚上則負責收禮金的工作，忙了一整天，餓到晚宴開始後才有空進場吃飯，這才發現竟沒有自己的位置。

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原PO透露，堂弟和表哥同樣是婚禮工作人員，但堂弟的座位被叔叔們都有先預留，表哥的座位則由舅舅們保留，而她卻只能被安排到預備桌，與一群陌生人坐在一起；跑到主桌找爸媽，爸媽卻淡淡回「吃的不是都一樣，坐哪裡有差嗎」，讓她瞬間心都涼了。

原PO嘆，「我是哥哥的親妹妹，我忙了一整天，只為了讓這場婚禮圓滿，結果連坐在親友桌的資格都沒有。我的心情很複雜也好難過，這並不是單單一個座位的問題。從小到大，我就覺得爸爸那邊的家族認為女孩子是『潑出去的水』，哥哥一出生就有一棟房子，有整個家族的支持，而我什麼都沒有，親戚們總是說『女孩子不用讀那麼高，趕快結婚才重要』，我努力讀書，努力工作，不奢求能得到什麼，但至少希望能被公平對待，在他們心裡，我似乎都不是『自己人』，就連爸爸媽媽，也總是以哥哥為中心，覺得我可以被簡單地犧牲掉。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「是妳太重視他們了」、「妳付出了這麼多，最終只有感動到妳自己啊」、「我就問你哥既得利益者有做什麼事」、「殘酷的問一句，感情很好的部分會不會只是你的一廂情願」、「重點不是坐哪裡，而是坐位代表身份與親屬關係」。

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