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男友「越南極樂行」爽玩5天4夜！她見摟妹照崩潰：還是很愛他

男友跑越南極樂「暗黑行」　她崩潰po勸世文：還是很愛他

▲有位女性網友得知男友去了越南極樂「暗黑行」，讓她崩潰不知道該怎麼辦。（示意圖，取自pexels）

文／鏡週刊

近日有位女性網友在網路論壇po出勸世文，提到男友上週跟朋友一起去越南玩，回國後她發現男友有些平常不太會有的迴避行為，後來在追問下，得知男友去了極樂「暗黑行」，「除了上床以外的都做了」，原po崩潰表示，「現在不知道該怎麼辦，內心還是很愛他」。

有位女性網友近日在網路「Dcard」論壇po文，提到男友幾個男性好友一起到越南5天4夜旅遊，她曾在網路上看過許多越南暗黑行程，在男友出發前有特別問了，會不會去一些聲色場所，「他很有自信的跟我回不會，他很潔身自愛，於是我就很放心的任他去了。」

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沒想到男友回國後，出現一些迴避行為，讓原po感覺一定有鬼，在其他人輾轉告知下，發現男友在越南拍下摟著妹子的照片，在原po追問下，男友才坦承「除了上床以外的都做了」。原po無奈表示，現在不知道該怎麼辦，「內心還是很愛他，只是我知道這種事有一次就會有第二次，希望大家把我打醒QQ」「原本以為可以走到最後的人，沒想到總是會出乎意料之外 唉」。

該篇貼文po出後，有許多網友跑來留言，「親愛的請相信妳的直覺，現在的渣男都偽裝的很好」「一定上床了????怎麼可能都花錢了不上床的，只是在騙而已」「沒上床就像買票進遊樂園，然後什麼都不玩????」「男友不行，朋友也不行，分手吧」。


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