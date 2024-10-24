媽媽生氣「大發飆」　女兒一句話直接心碎：淚崩了

▲小孩做錯事該怎麼解決。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

當小孩做錯事，到底該怎麼辦？一位媽媽分享了自己的親身經歷，在女兒犯錯後，她忍不住大發飆，卻沒想到女兒只用一句話，就讓她瞬間淚崩，直呼「真的太難了」。文章引起熱烈討論，不少人認為「這就是人類幼崽的恐怖之處」。

有一位媽媽在Threads上發文表示，今天女兒讓她大發飆，女兒在洗澡時一直哭著求原諒，她都不想理、一句話也不說，女兒卻開始哭著說：「媽媽我愛你，可以原諒我嗎？」她也不理會。

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結果，女兒突然用小小的雙手比愛心，哭著說：「這是我的愛心，但它破了，你可以幫我補好它嗎...」她聽到後忍不住淚崩，直呼「媽媽這角色，真的太難了」。

貼文一出，不少媽媽都深有同感，「我們都有情緒，當媽媽真的好難」、「他能讓妳情緒崩潰！又能讓妳越來越愛他，這就是人類幼崽的恐怖之處」，也有人開玩笑回應，「比個拳頭回她：這是我的耐心，但它用完了，你可以等一下嗎？」

而多數人認為，不管再怎麼生氣，都要表達自己對小孩的愛意，「要對小孩說：你知道我只是在氣你的行為而已嗎？其實我還是很愛你」、「以前說氣話，現在超後悔...她聽到我說不愛她，心靈受的傷，會有多麼的重」、「不然會以為爸媽不愛她了」。

遇到相同問題的家長也表示，「現在小孩很會情勒」、「每次氣完或罵完小孩，就開始陷入自責的情緒」、「小孩知錯，認錯，改錯，就該原諒了」，還有人說「應該珍惜現在」，「長大不可能有這種待遇了」、「之後就會甩門了」。