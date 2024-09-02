　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「死後離婚」案例增！老公過世後　人妻申請「斷絕關係」

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲一名日本女性在老公過世後突然心生想要逃離、「與夫家斷絕關係」的想法，她表示，「如果這樣下去，我一輩子都沒辦法擺脫這些人。（圖／CFP）

文／中央社

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，像是不想要管理公公婆婆的墓地等，因此選擇在丈夫死後離婚，與夫家斷絕關係。

產經新聞報導，住在東京、經營一家美髮沙龍的53歲女性就是選擇「死後離婚」的案例。 她的丈夫10年前因病去世，她不僅受到喪夫打擊，還因為丈夫臨終前長時間接受照護，因此身心俱疲。葬禮結束後，她原本希望能夠休息一陣子，婆婆卻每天早上打電話問她各種問題，像是「佛壇要怎麼辦」、「遺物要怎麼處理，大家一起來分配」等，接二連三的提問讓她應接不暇。 她表示，「仔細回想起來，我婆婆從來不考慮我方不方便，也不考慮我的感受」。

她婚後曾送給婆婆一件上衣，但婆婆似乎不喜歡，嘲笑說「這只能拿來當抹布」。她還曾經被迫吃下混了狗毛的食物，以及在第2胎流產，動手術剛出院、身體還沒有完全恢復時，因為婆婆一句「想要出門」而當婆婆的司機。

傳統價值觀曾在她心中根深蒂固，她心想「既然嫁到這個家庭，媳婦必須盡心盡力照顧公婆」，因此即使婆婆無理取鬧，她也一直聽從，沒有表現出不滿。 然而，丈夫去世後，公婆提到墓地問題時，她突然心生想要逃離的想法，「如果這樣下去，我一輩子都沒辦法擺脫這些人。我必須趕快逃走，不然會瘋掉」。

她最後在丈夫葬禮後的2週內火速完成「死後離婚」，表示「感受到非常大的解脫感」。 配偶死去後，就失去了提交離婚申請書的機會。即使以後再婚，也沒辦法切斷與原配偶父母等親屬的關係。要如何解決這種處境，答案就是「死後離婚」。

「死後離婚」的正式名稱是「姻族關係終了屆（終止書）」，只要填寫必要資訊，提交給地方政府，就可以和已故原配偶的父母等親屬斷絕關係。特點是配偶去世不論多久都可以辦理，而且不需要對方親屬同意，也不會通知他們已經提出申請。

不過，和一般離婚不同，「死後離婚」不會影響到對配偶遺產的繼承權，或是領取遺族年金。根據日本法務省的戶籍統計，「姻族關係終了屆」的提交件數從約10年前的2213件，到2022年突破3000件。

關於這種趨勢，專門研究死後離婚的律師園田由佳表示，這是因為日本社會的家族觀念愈來愈薄弱。 她表示，「現代的婚姻概念集中在人與人之間的結合，因此如果與配偶的父母不合，或是不想承擔扶養義務，就更容易選擇終止姻親關係」。園田認為，未來死後離婚的件數將進一步增加。

不過，死後離婚是單方面與姻親斷絕關係，儘管法律上已經把關係清算，情感上卻無法切斷。園田表示，曾經有妻子終止姻親關係之後，與過去的公婆關係更加惡化。 她表示，這名妻子過去說，「丈夫是長子，以後會繼承這個家，會照顧你們」，以此為藉口向公婆要了不少錢，還把房子的登記名義變更，卻在丈夫死後終止姻親關係，讓以為有人可以養老的公婆發現遭到背叛，怒稱兒媳「把財產偷走了」。

另一方面，公婆與孫子之間的關係是「血親」而非「姻親」，即使媳婦提交「姻族關係終了屆」，他們之間的關係也無法被切斷，未來在分割遺產時可能出現問題，因此園田建議，在提出「死後離婚」時必須慎重考慮。

ET快訊
快訊／不退休了！　林書豪延長合約
諷柯文哲「無賴勝利法」靠3個字！　她嗆：還沒到結局
28歲「陸重機正妹網紅」車禍亡　生前炫耀時速265km
柯文哲無保請回　他分析律師策略：法官要認定困難
小S女兒Elly「就讀科系」揭曉！　夫妻現身南加大
女官員出國玩被當畏罪潛逃！　蔣萬安：政風處已主動聯繫
頭號柯黑翻船！　王世堅「臉書留8字」被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

日經：民眾黨吸走進步派選票　卻成為「阻礙進步」斷層

東京拆樓水泥塊「從天而降」　警衛在樓下衰被砸中！頭破血流重傷

變態女師課堂上虐貓　學生目睹「小貓被釘書機釘傷口」掙扎慘叫

日本最年輕！27歲石田健佑當選大館市長　拚經濟、抗少子化吸選票

日本「死後離婚」案例增！老公過世後　人妻申請「斷絕關係」

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

日經：民眾黨吸走進步派選票　卻成為「阻礙進步」斷層

東京拆樓水泥塊「從天而降」　警衛在樓下衰被砸中！頭破血流重傷

變態女師課堂上虐貓　學生目睹「小貓被釘書機釘傷口」掙扎慘叫

日本最年輕！27歲石田健佑當選大館市長　拚經濟、抗少子化吸選票

日本「死後離婚」案例增！老公過世後　人妻申請「斷絕關係」

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

小草集結北檢挨批放水　蔣萬安：採「柔性勸導」避免激烈衝突

女平時無症狀！健檢有胃潰瘍　醫檢查：胃癌第二期

面對超高齡社會　雲林縣衛生局以紀錄片倡導「失智友善」環境

快儲水！管線破損施工　苗栗7鄉鎮市4萬戶9／3~4停水37hrs

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

驚悚！新北男誤觸耕耘機「刀片卡進右腿」　血流不止送醫

性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

央行沒有限貸令！業者曝降溫報告微調　房市轉向「2鬆3嚴」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

哈利王子傳「計畫重返英國」

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

以色列防長籲總理「簽停火協議」

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

全日空飛機冒煙　畫面曝光

以色列大罷工迫達成人質協議

柯文哲無保請回「多間外媒關注」

俄國：擊落烏軍擊落158架無人機

更多熱門

相關新聞

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她一句話拖小姑下水

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她一句話拖小姑下水

近日一位人妻抱怨，婆婆只要看她跟老公一起做家事或是出遊，就說是她上輩子燒好香，同樣的話還講了5年，普渡時她要小姑出來拜拜，她開酸，小姑也要學她上輩子燒好香嫁好老公。

蘿莉塔結婚一年「完全不認識婆婆」

蘿莉塔結婚一年「完全不認識婆婆」

《我的婆婆2》要播了！5大看點都在這

《我的婆婆2》要播了！5大看點都在這

婆婆硬帶孫掃墓！弟弟染流感「秒被趕回娘家」　媳炸鍋了

婆婆硬帶孫掃墓！弟弟染流感「秒被趕回娘家」　媳炸鍋了

大谷愛妻真美子如何成日本社會新現象？

大谷愛妻真美子如何成日本社會新現象？

關鍵字：

家族觀念死後離婚婆媳關係日本社會

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

摩羯估成中颱　明晚起變天

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面