2兒吵架狂罵「你都護著他」慈母心碎離家　兒女苦尋終於找到她

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲鄧姓婦人和2個兒子同住，兒子們日前又因細故大吵，鄧婦左右為難，結果2個兒子都不爽，罵母親「你都護著他」，鄧婦難過得離家出走，走了3.5公里，原本想找女兒訴苦，後來一轉念走進旅館，姊弟發現母親失蹤焦急報警，警方調閱監視器發現鄧婦走進旅館，而鄧婦一看到女兒瞬間情緒崩潰。

▲2個兒子爭吵，鄧母（左）不知該幫誰，心碎離家，一看見女兒（右）當場爆哭。（圖／民眾提供）

台中市警察局第三分局健康派出所警員林欣增，日前接獲滿臉擔憂的鄧姓姊弟報案，母親前一天下午離家後至今還沒回來，他們跑遍大半個台中仍找不到，只好求助員警。

林員耐心地花了1個多小時，從大里住家調閱沿路監視器，鎖定鄧母走動的軌跡，最後身影走進轄區一間飯店，立即致電飯店說明狀況，也證實婦人還在飯店。

警員林欣增及顏肇陞立即帶著女兒前往飯店，見到警方和女兒一同現身，鄧母面無表情地說只是出來靜靜，員警安慰鄧母說「妳有什麼委屈和我們說！」後來在女兒安撫下，從擦著眼淚到痛哭，情緒大潰堤。

鄧母難過的說，2個兒子吵架，竟把氣出在她身上，她也不知該幫誰，結果就是惹得2人都不爽，她哭訴說，丈夫過世後都由她獨自扶養孩子，實在難為，才會在傷心之下離家；鄧母情緒有了宣洩出口，後來在女兒陪伴下安然返家。