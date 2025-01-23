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激戰8小時！　烏克蘭「擊殺21北韓兵」畫面曝光

▲▼烏克蘭軍隊擊殺21名北韓士兵。（圖／翻攝自YouTube／ССО України / SOF UA）

▲烏克蘭軍隊擊殺21名北韓士兵。（圖／翻攝自YouTube／ССО України / SOF UA）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍隊日前在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）和北韓士兵激戰8小時，雙方近距離開火，最後21名北韓士兵遭擊殺，烏軍也公布當時的交戰畫面。

根據《基輔獨立報》報導，烏克蘭特種部隊士兵在庫斯克州和北韓士兵激戰，雙方交戰8小時後撤退，而烏軍22日在聲明中稱，他們在這波攻勢中擊殺21名北韓士兵，還有40人在戰鬥中受傷。

烏克蘭特種部隊分享交戰影片，可以看到一大群北韓士兵穿越開闊地與森林，隨後是雙方近距離交火的畫面，雙方僅相隔數十米；影片最後顯示一些北韓士兵的陣亡畫面。

烏軍表示，他們用輕武器、榴彈發射器及狙擊手抵擋住攻勢，最後駕駛兩輛悍馬車（Humvees）撤退，「在戰鬥的第9個小時，特種作戰部隊的彈藥僅剩三分之一，他們將剩下的彈藥全部用來殲滅（北韓部隊）。」

報導指出，北韓在庫斯克州部署了大約1.2萬名士兵，目前已有至少4000人傷亡；有消息稱，俄羅斯為換取朝鮮軍隊的協助，每位北韓士兵支付超過2000美元（約台幣6.4萬元）目前尚不清楚這筆費用中有多少分配給個別士兵、多少歸北韓當局。

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