俄間諜船再度現蹤　英國海軍變更交戰規則「強化監偵」

▲俄羅斯間諜船「琥珀」（後）再度現蹤英國水域，英國海軍出動巡防艦「薩默塞特」（前）伴航監控。（圖／翻攝自英國海軍）

文／中央社

繼去年11月後，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）本週再度現蹤英國水域，英國國防大臣希利今天在國會罕見主動宣布，他已變更交戰規則（ROE），允許英國海軍更貼近追蹤俄船艦。

希利（John Healey）罕見披露軍方行動細節，除了提到變更ROE，也證實他曾授權一艘英國海軍潛艦在接近「琥珀」後浮出水面，向俄方表明英方一直在秘密監控「琥珀」的一舉一動。

希利強調，英方這麼做是出於嚇阻目的、是對俄方行動審慎節制的回應。俄方接獲警告後，隨即離開英國水域，往地中海方向前進。

英國海軍調整ROE、以及潛艦曾貼近俄羅斯間諜船以示警，皆發生於去年11月，希利今天才正式揭露。

希利向國會明白表示，「琥珀」是一艘「間諜船」（spy ship），用於蒐集情資、定位英國的水下關鍵基礎設施。

公開資料顯示，儘管名義上是海洋研究船，「琥珀」屬俄羅斯海軍編制，搭載大量可用於深海監偵行動的無人與載人工具，運作深度可達水下6000公尺。根據俄方說法，「琥珀」有能力監測、竊聽攔截秘密通訊；「琥珀」的深潛工具也可用於破壞海底電纜。

英國國防部今天指出，「琥珀」去年11月現蹤英國水域時，被發現在關鍵海底電纜附近徘徊。相隔不到3個月，「琥珀」近日再度侵擾英國水域。

希利今天告訴國會，「琥珀」已穿越連接英吉利海峽和北海的多佛海峽（Dover Strait），目前位於荷蘭的北海水域。在此之前，「琥珀」本月20日曾進入距英國海岸約45海里的英國專屬經濟區（EEZ）。

他說，過去兩天，英國海軍出動一艘23型（Type 23）巡防艦「薩默塞特」（HMS Somerset）、以及一艘河級（River class）近海巡邏艦「泰恩」（HMS Tyne），分秒監控「琥珀」在英國周邊水域的動態。目前「琥珀」仍遵守國際航行規則。

不過，希利向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）喊話：「我們（英國）看得見你，也知道你在做什麼；為保護（英國）這個國家，我們不會迴避採取強而有力行動。」

「俄羅斯的侵略作為不會被容忍，無論是在英國國內，或是烏克蘭。」

希利指出，英國正與北大西洋公約組織（NATO）盟友一同強化對俄方活動的回應，以確保俄羅斯軍機、軍艦無法在英國或其他北約國家領土周邊展開秘密行動。

他強調，儘管在烏克蘭和敘利亞等地，俄羅斯已顯露自身戰略弱點，國內經濟也承受嚴峻壓力，俄羅斯依然是英國所面臨「最迫切、直接的威脅」。

希利宣布，英國空軍將派遣P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機、以及精於電子監控的波音RC-135「鉚接」（Rivet Joint）偵察機，支援北約近日啟動的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）部署行動，共同強化波羅的海離岸基礎設施防衛。

英國國防部表示，「琥珀」近日穿越英吉利海峽時，英國海軍出動「薩默塞特」巡防艦伴航監控。

由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF）上月另啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，在波羅的海、英吉利海峽、北海等戰略關鍵水域運用人工智慧（AI）等先進技術監測水下基礎設施、執行威脅預警通報。

據英國國防部說明，「北歐看守」總計劃設22個監測區，運用AI協助分析大量資料，來源包括船舶自動識別系統（AIS），以及俄羅斯「影子艦隊」資料庫。