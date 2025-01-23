日本東京「30多歲麻疹男」趴趴走！有症狀仍搭機出遊　3天足跡曝光

▲男子出現症狀後，仍從羽田機場搭機前往高知旅遊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本麻疹疫情持續擴大，東京則有一名男性確診病例在出現症狀後仍到處「趴趴走」，還搭飛機跑到高知縣觀光。目前東京都與高知縣政府都已經公布該名男子的足跡，並呼籲足跡重疊者如出現發燒等症狀，務必聯絡當地保健所。

根據《高知電視台》報導，該名來自東京的30多歲男子1月12日出現發燒與倦怠感等症狀，但他仍然繼續自己的高知旅遊行程。他13日上午8時半抵達羽田機場，並在上午11時搭機飛往高知龍馬機場。

抵達高知縣後，他租了一輛車，前往高知縣東部參觀了室戶岬等景點，並在當天下午3時半至4時半左右參觀了「室戶廢校水族館」，隨後前往餐廳用餐，當晚入住高知市內的飯店。

男性病患14日駕車前往愛媛縣，並於15日從高松機場搭機返回東京羽田機場，隨後搭巴士前往所澤車站。高知縣指出，該名患者並未接種過麻疹疫苗。

麻疹是一種由病毒引起的高度傳染性疾病。感染後，約10天內會出現類似感冒的症狀，如發燒、咳嗽和流鼻水。2至3天後，體溫會升至39度以上，並出現紅疹。高知縣上一次出現麻疹病例是在2008年。

由於麻疹傳染力極強，高知縣公佈患者的行動足跡，提醒曾與患者接觸過的民眾多加注意，並要求曾與該患者搭乘同一班飛機或是同時段前往相同設施的人，在1月底前進行自主健康管理，如有疑似麻疹症狀，則需聯絡保健所。