台南做工行善團寒冬修繕　助弱勢溫暖過冬

▲台南市做工行善團因應21日凌晨大地震住戶的水電復原，做工行善團電氣工會志工維修工作，截至22日中午已修復水電約50餘處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使台南市民有幸福安居的所在，勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，回饋社會致力推動公益，為弱勢家庭修繕房屋，提升居住安全、改善居住品質。也進一步落實市長黃偉哲「希望家園」的施政藍圖，讓台南市民可以安心工作，放心生活。

台南市做工行善團22日除了弱勢家庭房屋修繕工程，因應21日凌晨大地震住戶的水電復原，做工行善團電氣工會志工維修工作從21日白天到晚上9時及22日一早，志工持續前往災區，在楠西區公所等單位協助下，陸續為民眾服務，截至22日中午已修復水電約50餘處。

本週做工行善團弱勢房屋修繕也是由電氣工會杜文寶理事長帶領的團隊前往柳營區服務，案主為50年次獨居的連先生，領有輕度心智類身心障礙證明，原本從事裝冷氣工作，中風後只能在家休養，無法工作，僅依靠每月領取微薄的身障津貼，經濟狀況不佳。

連先生位於柳營區的房屋年久失修，屋頂出現破洞，天花板輕鋼架已腐爛或脫落，造成雨天漏水問題。案主用撿來的塑膠板暫時遮擋雨水。接獲通報經做工行善團評估後，陸續由電氣、泥水、電子機械加工、木工等工會接力修繕。做工行善團成員們於2024年12月7日前往場勘，1/22及1/23台南市電氣業職業工會先入場進行修改調整舊電錶，為後續的修繕作準備。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團志工們，不畏嚴寒與勞累，奉獻寶貴的時間，幫助弱勢家庭修繕房屋，展現出無私的奉獻精神。王鑫基局長強調正是這些志工們的努力，讓做工行善團能夠在台南市的弱勢群體中播下希望的種子，為他們帶來溫暖與關懷。勞工局和做工行善團共同守護著台南這座有著深厚人情味的城市，讓每一位市民都能居住安心，享受溫馨。