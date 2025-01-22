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換新鈔排爆「一堆人不用上班」　行員曝1現象：還是髒臭錢在流通

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲許多人為了過年紅包去換新鈔。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

這幾天銀行炸滿人潮，大多是為了要換新鈔！一名網友納悶直呼，為何那麼多人都不用上班，都去銀行換新鈔，「整個銀行被塞爆，還排到外面去！」文章曝光後，有網友呼「拿到新鈔心情就是爽」、「儀式感，紅色喜氣」；更有行員直言，過完年這些新鈔又都回到銀行，其實非常沒意義。

一名網友在PTT表示，今天休假到銀行辦事情，直擊驚人一幕「看到有民眾在換新鈔，哇賽...整個銀行被塞爆，還排到外面去！」

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對此，原PO不禁好奇拋問，為什麼那麼多人平常日不用上班，「還有那個美國時間去排隊換新鈔？過年前不是最忙的時候，怎麼還有那麼多人不用上班？」

底下網友直呼，「真的一堆！大部分都是中老年人」、「你以為人家還要上班啊？」「你知道很多人這禮拜不用上班嗎？最近國道一天比一天順暢」、「用上班的時間做自己的事！超爽的」、「一堆房東或退休人士，吃飽沒事做啊」、「請假去換，也有公司給員工時間去換新鈔」、「很多ATM也有新鈔呀，只是號碼會是交錯不一定連號」。

至於為何喜好用新鈔，有人解釋，「儀式感，紅色喜氣」、「不然過年後怎麼發開工紅包」、「新鈔香香的」、「拿到新鈔心情就是爽」、「同時有新鈔、舊鈔，誰要拿舊鈔」、「衛生乾淨」。

也有網友轉述行員說法，其實換新鈔很沒意義，因為過年後絕大多數新鈔又都存回來了，所以還是髒髒臭臭舊舊的鈔票在流通，除非之後有回流到銀行才會被他們汰換掉。

財政部表示，央行的蛇年新鈔指定兌換地點包括台銀、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司之456家分行（郵局），各指定分行（郵局），雖然同屬財政部泛公股行庫的兆豐銀行不在央行指定兌鈔行列，但指定營業單位自1月22日起至1月24日仍可兌換新鈔。

台灣金暨台銀董事長凌忠嫄指出，多家銀行在半個月前就已開始積極向台銀調取新鈔備貨，以去年207萬人在台銀兌換547.9億元新鈔來看，蛇年換鈔需求仍大，台銀自動櫃員機（ATM）為24小時供應兌換新鈔，臨櫃則是上午9點至下午3點半可以換新鈔。

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