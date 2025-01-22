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地震損害嚴重！台南急發慰助金：災民每人3萬　房屋受損每戶10萬

▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義縣21日凌晨地震造成台南市玉井區6層樓「文化大廈」出現梁柱爆裂，市府第一時間安排26戶共計49人緊急撤離並連絡廠商連夜進行搶修，22日上午完成鋼構加固作業開放住戶進入建築物內取回物品，市府緊急安排結構技師協助各區災民鑑定建物損壞情況，預計22日可以將各區通報的案件全數鑑定完成，而台南市政府今天也宣布將對災民發放慰助金。

▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲今天(22日)表示，對於本次地震受影響的災民，市府已規劃幾個協助的方向，首先在安排結構技師協助建物災損部分，21日通報案件數預計於22日就可以全數鑑定。而針對鑑定完之後，有哪些是完全倒塌必須要重建，或是要修復強化耐震補強，這部分將依序分類進行。第三，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金。

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▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，「文化大廈」自1984年建成至今已有逾30年歷史，係依舊法規興建，目前尚未發現偷工減料的情形。然而，由於當時的建築結構設計相對不完善，市府已委託結構技師進行評估，以釐清是否需要進行拆除重建或結構補強。因文化大廈屬私人產權，無法適用產業保險的相關機制，但市府將研議適當的補助措施，盡全力減輕住戶的經濟壓力。

▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，針對「0121嘉義大埔地震」，市府比照「0206地震」的制度，向受災民眾發放慰問金，一方面藉此減輕災民因財務損失所面臨的生活壓力，另一方面協助受災民眾在安穩度過新年。對此，黃偉哲要求市府團隊加速行政流程，務必在週五春節連假開始之前，完成慰問金發放。

據了解，0121地震發生後，市長黃偉哲立即趕赴楠西區及玉井區視察災損及關心受災民眾，指示相關單位儘速盤點災損情形。黃偉哲也宣布啟動「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災户慰問金」予本次地震受災戶。黃偉哲要求市府團隊加速行政流程，務必在週五春節連假開始之前，完成慰問金發放，讓災民安心過年。

▲台南市長黃偉哲表示，對0121地震受影響的災民，如果民眾有受傷或財務受損，將比照0206地震發放慰助金，檢驗房屋安全22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，針對本次地震受傷民眾，將比照0206模式提供慰問金予災民，先發給每人新台幣3萬元慰問金，並依照輕重傷醫療程度發給受傷慰問金；建物毀損者，經結構技師鑑定確認不宜居住，將發給每戶10萬元慰問金。台南市災害應變中心表示，截至21日中午12時，統計有13人受傷，多為外傷或骨折，其中有1人腳踝等候開刀治療。此外，目前避難收容安置28人(楠西區17人、玉井區11人)。有關震後修復方面，黃偉哲指出，目前工務局已請土木技師公會、結構工程技師公會協助鑑定檢驗房屋安全，22日會確認完畢，讓民眾返家後住的安心。

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