長野車站隨機砍人「監視器畫面」曝！　眼鏡男行兇後持刀逃逸

▲警方公布監視器畫面，全力追查兇嫌下落。（圖／長野縣警察本部）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣JR長野站外的公車站22日晚間發生隨機砍人事件，一名頭上包著白布、戴著白手套的中年男子持刀攻擊3人，其中一名49歲男性傷重不治，另外一名37歲男子重傷，而46歲女子則是受到輕傷。嫌犯行兇後便迅速逃離現場，而警方目前正以殺人罪嫌全力追緝他的下落，同時公開監視器畫面。

根據《日本放送協會》報導，嫌犯22日晚間8時在JR長野站外的圓環公車站持刀行兇，2名男性和1名女性接連遭到攻擊，3人分別介於30至50歲之間。其中，49歲的公司職員丸山浩由被送醫搶救後，仍因傷勢嚴重宣告不治。另外一名37歲男性也受到重傷，而46歲女性則僅受輕傷。

警方推測，嫌犯與被害人之間並無交集，是一起隨機犯案。根據目擊者證詞，男子當時手持一把刀刃長約20公分的刀子，在連砍3人後，仍持續在車站前徘徊，疑似在尋找下一個攻擊目標。

兇嫌犯案後曾徒步逃往附近酒店，隨後又返回車站。警方稍早公布案發現場附近的監視器畫面，而3張照片中，皆清楚拍下兇嫌頭上包著白色頭巾，身穿墨綠色大衣，手上則戴著白色手套，手持某種物品。警方表示，嫌犯身高約170公分，身材瘦小，戴著眼鏡，並呼籲民眾如果有看到可疑人士，務必聯絡長野中央警察署。

一名目擊民眾表示，當天他下班正準備搭公車回家，沒想到在公車站看到一名目測約40至50多歲的男子左腹出血，全身是血倒在地上，一旁的男子則在替他進行心肺復甦術，直到救護人員抵達現場，才接手給對方，但整個過程傷者都沒有意識。