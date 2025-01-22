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北韓士兵重傷被烏軍俘虜！　第一件事「求看韓國愛情電影」

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲北韓士兵被俘虜後，要求烏克蘭當局讓他觀看南韓愛情電影。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭軍方1月在俄羅斯庫斯克地區俘虜了2名北韓士兵，目前2人皆被送往基輔接受治療。烏克蘭當局近日也公開了2名戰俘被捕後的生活，其中一人在院內還要求觀看愛情電影，並表示因為自己聽不懂烏克蘭語，因此要求換成南韓的愛情電影。

南韓《中央日報》引述《自由亞洲電台》21日報導，烏克蘭第95空降旅空降部隊成員透過Telegram頻道公開了一段有關北韓戰俘的影片。烏軍空降部隊成員透過無人機在俄羅斯西部庫斯克戰場發現一名身分不明的人，隨即前往現場調查。

當時空降部隊將其誤認為受傷的烏克蘭士兵，然而靠近後才發現對方容貌、服裝與烏克蘭士兵明顯不同，即使是用俄語、英語和烏克蘭語試圖與他對話，對方都沒有作出回應，因此確認對方為來自北韓的士兵。

報導指出，該名北韓士兵當時受傷倒地，身上攜帶手榴彈和刀具等武器，隨身食品則帶著香腸。空降部隊最初試圖將他帶上車輛，但他卻強烈抵抗。其中一名空降部隊成員回憶道，在護送過程中，北韓士兵突然用頭猛撞柱子，似乎是想引誘烏軍靠近他。

第95空降旅表示，該名北韓士兵被俘虜後，烏克蘭軍方為他提供醫療與食物援助。該名北韓士兵接受治療後，躺在病床休養時，曾要求烏軍讓他觀看愛情電影，並表示因為自己無法聽不懂烏克蘭語，要求對方幫他換成南韓愛情電影。

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