台南安平開台天后宮建築老舊亟需整　廟方以種福田供人認養植福

▲台南安平開台天后宮整建修復經費預計要1億6千萬，廟方不以傳統式的以瓦片、磚塊讓信眾認購，而改以種福田來讓他人認養植福。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮因廟體建築老舊，廟內外建築雕作有破損、廟內多處逢雨漏水、牆壁滲水、文物受潮毀壞等問題，亟需整建修復，整建經費預計要1億6千萬，廟方不以傳統式的以瓦片、磚塊讓信眾認購，而改以種福田來讓他人認養植福。

安平開台天后宮於1668年月鄭時期建廟，時以官廟地位受祀，為台灣唯一現存的明朝官祀媽祖廟。而在民國50餘年遷建現址，迄今60餘年，廟內有多處破損等。對於整建修復特成立「重修委員會」，由現任廟方主委盧友禮擔任重修主任委員，並於22日召開記者會來說明如何種福田。因天后宮屬安平區的公廟，其一動舉均會受到地方矚目，因此安平區長蕭泰華與地方議員盧崑福及13位里長均到場。

廟方主委盧友禮表示，「福田」分6大類，即健康、智慧、事業、財富、家庭與平安等，並以綠、紫、藍、金黃、粉紅、紅等6種顏色來區另，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號，如馬祖段-健康小段001-1000號，每塊福田以2萬元認購，每號限1人植福，如要指定選號再加收2千元，而民眾忌諱的4字，而改以「吉」字代替，每種福田限1000塊，總共6000塊福田。

▲廟方也提供捐助1萬元以下的信眾，提供媽祖開運吊飾，而1萬元以上者供媽祖符令手環1條，供大家留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，廟方也提供捐助1萬元以下的信眾，提供媽祖開運吊飾，而1萬元以上者供媽祖符令手環1條，供大家留念。

廟方總幹事林國明說，種福田者還會地契，每張地契均客製化，每張的編號均不同，客製化的地契要1個月後才能拿到。