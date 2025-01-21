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新加坡明文建議「限制孩童3C使用時間」！　18個月以下禁看螢幕

▲▼兒童使用手機,手機,小孩。（圖／CFP）

▲新加坡衛生部明文建議應限制兒童的3C螢幕使用時間。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡衛生部最新保健計劃中明文建議，家長應該禁止讓未滿18個月大的幼童觀看電子螢幕，並禁止18個月大至6歲的幼童在課餘時間使用電腦、手機以及平板電腦的3C設備超過1小時，而7至12歲幼童則是每日課餘時間只能使用2小時，以養成孩童健康良好的生活習慣。

根據《聯合早報》報導，新加坡衛生部、教育部以及社會與家庭發展部21日宣布聯合推出「茁長SG計劃」（Grow Well SG），並更新了針對0至12歲孩童與青少年推出的「孩童螢幕使用指導原則」。

衛生部長王乙康表示，多項研究皆提出充分證據表明，對孩童而言，人生的前1000天非常重要，是養成良好生活習慣的關鍵時期，對成長會有深遠影響。茁長SG計劃旨在幫助家長陪養兒童健康生活習慣，解決過度使用手機電腦、缺乏運動、營養不良以及睡眠不足等問題。

▲▼兒童使用手機,手機,小孩。（圖／CFP）

▲新加坡建議家長，應禁止18個月以下幼童觀看電子螢幕。（示意圖／CFP）

王乙康強調，新計劃將會採取更果斷、有效的措施來培養兒童與青少年的電子設備使用習慣，因為過度沉迷電子設備會占用到兒童運動、與家人相處以及與朋友社交的時間，且可能影響身心健康。

最新的「孩童螢幕使用指導原則」中明文建議，18個月以下的孩童不應該使用電子螢幕，除非是使用視訊與親友交談；18個月至6歲的兒童每日在校外的3C使用時間不能超過1小時；7至12歲的兒童與青少年每天在課餘時間則不能使用電子設備超過2小時，也不可以無限制地上網，家長同時也應該禁止該年齡段的孩童使用社交媒體。

 
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