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嚴防變種M痘！疾管署修改處置流程：疑染第1分支病毒需住院隔離

▲▼疾管署疫情週報，疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變種M痘病毒疫情，台灣目前尚無個案，但考量該病毒株傳染性強，疾病管制署宣布從21日起依M痘型別調整個案處置流程及接觸者匡列原則。若疑似M痘個案就醫經評估具有感染第1分支病毒株風險，如非洲風險地區相關旅遊史、個案接觸史等，需要收治住院隔離。此外，也調整M痘個案接觸者的「匡列」定義，從發病日提前為發病前4天，降低傳播風險。

疾管署指出，2022年爆發的M痘國際疫情流行病毒是第二分支的IIb病毒，然而非洲剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發第1分支Ib亞型疫情，WHO於去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，並呼籲各國注意跨境傳播，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦等也已出現Ib病例。

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疾管署副署長曾淑慧表示，基於新興的M痘第1分支Ib病毒株在密切接觸的家戶中具相當傳染性，綜整世界衛生組織（WHO）及歐美等先進國家指引，並依據專家會議決議，自本（2025）年1月21日起依M痘型別調整個案處置流程及接觸者匡列原則。

曾淑慧說明，疑似M痘個案於門急診就醫時，如具M痘第1分支病毒株感染風險，如：有非洲國家等M痘第1分支流行地區之旅遊史、與M痘第1分支個案或疑似個案有流行病學關聯等，須先就地收治住院。後續經過檢驗，若排除者可以不用繼續住院隔離；確診者需符合結束第一階段自主健康管理標準，且病況良好，才能返家進行第二階段自主健康管理。

此外，另考量M痘患者初期症狀不明顯，依循歐美等先進國家建議，調整接觸者匡列定義，由原自個案「發病日」起，調整為自個案「發病前4天」起至病患所有皮疹均結痂脫落為止，以降低M痘傳播風險。

▲▼猴痘疫苗，M痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲M痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年1月20日累計確診453例病例(425例本土及28例境外移入)，目前未有感染M痘第1分支病毒株個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

疾管署呼籲符合公費M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑M痘疫苗接種，保護力可達9成以上。

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關鍵字：

M痘病毒疫情防疫措施疾管署公共衛生

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