　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨刪減總預算2075億元挨轟　李彥秀：哭天搶地在演哪齣？

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，黃國昌幫國民黨拍照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院刪減今年度中央政府總預算2075億元，遭民進黨政府控耽誤施政。國民黨立委李彥秀今（22日）指出，今年總預算編列3兆1325億元，較去年增加2,806億，增幅高達9.8%，預算編列如此大幅快速的成長，猶如一台狂飆的「失速列車」；立法院最後僅減列2,075億元，約占歲出總預算的6.6%，民進黨政府卻是哭天搶地，請問賴清德、卓榮泰到底在演哪一齣戲？「不會執政，就請卓榮泰請辭下台負責。」

「民進黨政府根本就是矇著眼睛說瞎話，玩弄數字欺騙人民」。李彥秀指出，民進黨完全執政八年下來，中央政府總預算從2017年的1.93兆，快速膨脹到今年的3.13兆，成長高達1.62倍；但另一方面，國債數字卻節節高升，2017年國債數字為新台幣5.48兆，平均每位國人負債23.3萬元。

李彥秀說明，最新的國債數字已經累積至5.88兆新台幣，平均每位國人負債25.2萬元，「政府花錢毫無節制，人民負債卻越來越多」，特別預算的編列更是毫無節制，13項超過2.5兆的特別預算，民進黨說經濟20年來最好，但是直到2030年政府財務才有出現賸餘的可能。過去民進黨完全執政，立法院對浮濫編列的預算照單全收，根本就是行政院立法科，現在在野黨當然要強力監督，避免債留子孫，讓國家陷入財政地獄。

李彥秀提到，114年中央政府總預算編列新台幣3兆1325億元，較去年增加2,806億，增幅高達9.8%，預算編列如此大幅快速的成長，猶如一台狂飆的「失速列車」；既使立法院最後共計減列2,075億元（其中包含撥補台電1,000億元），約占歲出總預算的6.6%，如果扣掉撥補台電的部分更只有減列3.4%，今年中央政府總預算仍較去年增加731億元，預算增幅超過3%，預算創下歷史新高，民進黨政府卻是哭天搶地，請問賴清德、卓榮泰到底在演哪一齣戲？

李彥秀說明，溫和穩健的預算增長，對於政府財政體質有絕對的幫助，民進黨政府更要徹底反省錯誤政策造成的預算浪費，以及砸大錢卻效果有限的無腦政策。民進黨不思財政永續，不思財政紀律，反而用不實的資訊抹黑抹紅在野黨，甚至拿不幸的天災、人民的痛楚進行政治鬥爭，只能證明，民進黨不僅無法理性的討論預算，更是失去人性的政治嗜血狂魔。政策引導遠比撒幣補助更重要，回歸理性政策討論，放棄政治鬥爭攻防，才是國家之福、全民之福。

李彥秀說，「衝突、妥協、進步」民進黨過去一貫的攻防策略，但是這次預算協商，民進黨總召柯建銘用冗長而毫不相干的發言癱瘓協商進度，連旁邊的幹事長吳思瑤都聽到打瞌睡，行政院連續召開記者會，部會中央廚房圖卡撲天蓋地。

李彥秀轟，現在的民進黨政府「覆議、釋憲、放青鳥」，只有衝突，沒有妥協，不斷退步，不僅法案要覆議、要釋憲，現在連預算案也要覆議、釋憲，請民進黨搞清楚，現在的立法院是去年與賴清德總統同時產生的民意，也是五院當中最有民意基礎的單位，民進黨政府完全不向民意謙卑，還是把立法院當成立法科，把大法官當成護衛隊，這才是政治僵局最根本的原因。總預算創下歷史新高，還要提覆議、釋憲，「不會執政，就請卓榮泰請辭下台負責。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林秉樞一度休克　病因可能與這食物有關
25歲AV女優爆不倫！　開房「已婚職棒投手」
快訊／台中工人墜落　「卡鷹架」死亡
《夜市王》出包！南機場蚵嗲老闆「爐具全被換」：炸10個破9個
快訊／台南又震！12:00規模4.0　7縣市有感
葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」
快訊／林秉樞父喊「99.9%救不活」　北所聲明曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷昔因提總預算覆議不成功下台　王鴻薇：卓榮泰做不做的到？

砍總預算2075億元被罵爆　國民黨：賴清德昔提案凍結公視4.5億

控幕僚遭5名女青鳥跟騷、肉搜霸凌　翁曉玲放話將採取法律行動

接招！苦苓宣戰背「琵琶行」　陳玉珍嗆太少：加碼背「長恨歌」

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

為砍預算開戰！綠委稱高雄人辦護照要到台北　柯志恩：擴大解讀

獨／抗議補選連署嚴重不公平　蔡壁如辦公室要黃國昌「需請假黨主席」

「藍白刪的預算沒一個跟黑熊有關」　沈伯洋揭補助真相：被造謠三年

憲訴法民進黨團準備好了　柯建銘：總統公告馬上聲請暫時處分、釋憲

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

謝長廷昔因提總預算覆議不成功下台　王鴻薇：卓榮泰做不做的到？

砍總預算2075億元被罵爆　國民黨：賴清德昔提案凍結公視4.5億

控幕僚遭5名女青鳥跟騷、肉搜霸凌　翁曉玲放話將採取法律行動

接招！苦苓宣戰背「琵琶行」　陳玉珍嗆太少：加碼背「長恨歌」

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

為砍預算開戰！綠委稱高雄人辦護照要到台北　柯志恩：擴大解讀

獨／抗議補選連署嚴重不公平　蔡壁如辦公室要黃國昌「需請假黨主席」

「藍白刪的預算沒一個跟黑熊有關」　沈伯洋揭補助真相：被造謠三年

憲訴法民進黨團準備好了　柯建銘：總統公告馬上聲請暫時處分、釋憲

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

指導論文竟抓頭逼女碩士吞吐　醫大名教授下場曝

美第一夫人舞會禮服被讚爆　川普最美千金復刻奧黛麗赫本穿搭

美國「出生公民權」是什麼？　一篇看懂川普是否有權推翻

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

林秉樞病危裝葉克膜！醫曝「2大可能原因」：他是高風險群

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+性愛直播　全程1千人在線觀看

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

陸男子利用無人機考駕照作弊　戴微型耳機「報路」即時「教學」

林秉樞「葉克膜搶救」曾有洗腎病史　醫揭2大危險併發症

Tizzy Bac惠婷想挑戰八點檔！　放話「想和苗可麗合作」

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

政治熱門新聞

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

民眾黨主席補選連署　黃國昌1分鐘達標

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

快訊／總預算刪減「對政府影響史無前例」　賴清德喊完全無法接受

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

彭文正PO川普就職晚宴VIP券翻車了　竟是挪用美國律師照片

總預算案「有窒礙難行之處」　行政院：完全無法接受

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

藍白最要命不只是砍錢　總統府「業務費攸關命脈」：掐住不讓呼吸

藍白濫砍總預算2075億　吳思瑤：沾沾自喜沒看到人民淌血

洪總轟刪體育預算 　徐巧芯怒揭數據：不減反增

幕後／外交作戰黃金72小時　「低調溝通」讓朝野團達陣川普就職

更多熱門

相關新聞

在野黨大砍體育署預算？　黃揚明曝真實數字：審查完竣增幅36.3％

在野黨大砍體育署預算？　黃揚明曝真實數字：審查完竣增幅36.3％

立法院22日三讀今年度中央政府總預算，總計刪除約2075億，其中體育署預算遭砍的情況，引起外界批評。對此，媒體人黃揚明今（22日）整理體育署預算到底被刪除、凍結多少，他指出，結論是共刪減1億0152萬餘元、凍結4,500萬元，今年度（2025）審查完竣後預算為73億8,081萬餘元，而去年度（2024）預算為54億1,511萬餘元，相比預算增幅為36.3％。他強調，體育界的教練、選手不清楚審查過程與結果，因此真相釐清了就好，不需要批評。

陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

文化部預算凍刪史上最高！李遠PO出「招降書」

文化部預算凍刪史上最高！李遠PO出「招降書」

總預算三讀砍2075億　傅崐萁轟賴清德墮落3部曲：民主走向敗亡

總預算三讀砍2075億　傅崐萁轟賴清德墮落3部曲：民主走向敗亡

關鍵字：

國民黨總預算李彥秀

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面