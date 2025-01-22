爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總預算案爭議延燒，在野黨提出多達3千案海，其中不乏離譜提案，引爆各界怒火，由於藍委林思銘是黨團書記長，每張提案都有簽名，也讓他頓時成為千夫所指。時代力量21日指出，除了其提案風格及海量的交通違規紀錄外，還有過去「鐵鍊三兄弟」抗議監察院人事、多次要廢除同婚、跟農會超貸買農牧地大蓋違建、甚至凍結衛福部托育監管雲提案，呼籲新竹的公民朋友，如果你也看不下去，請一起用手上的權利行使直接民權，淘汰不適任立委林思銘。

林思銘近日被爆以「區間測速失準」為由，凍結交通部5千萬預算，卻被抓包8個月內駕照違規12次，總共被記了14點，不但多次超速以及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，更欠稅整整9年。

時代力量黨主席王婉諭指出，林思銘的問題不僅限於提案與交通違規，更列舉了多項引發社會質疑的行為，包含過去最為人知的「鐵鍊三兄弟」， 林思銘曾以鐵鍊綁身抗議監察院人事案，但同為「鐵鍊三兄弟」的陳超明與廖國棟目前已因收賄案遭重判。不僅如此，王婉諭更表示，林思銘為「知名反同大將」，身為法律專業，但卻多次聲稱要廢除同婚，甚至連「專法」和「民法」都搞不清楚。

王婉諭續指，林思銘更是牽涉財務與土地爭議，前年，林思銘除了被揭露跟橫山農會超貸3500萬，還買下寶山九筆「農牧用地」大蓋違建外，更是建商好朋友。竹北豐邑天坑案時甚至讚美縣長嚴謹把關，結果楊文科縣長去年因為就涉嫌貪污、圖利豐邑而被起訴。

王婉諭表示，新竹縣作為全台生育率數一數二的城市，林思銘委員卻多次提案，罔顧兒少權益。像是：因為自己的特助擔任「蘑菇公園」自救會會長，新竹縣政府光速就把「蘑菇公園」裝上圍欄和分貝計，限制兒童遊戲空間。當衛福部推動「監管雲」保障托育安全時，林思銘委員與國民黨團提案凍結所有預算，甚至與不肖業者共同召開記者會，稱該政策違憲。

王婉諭續指，林思銘甚至在國家主權及人事團隊上都爭議不斷，例如：競選團隊中的主委與副主委不是圖利罪定讞，不然就是有組織犯罪、傷害前科，以及去年翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，林思銘更是出面護航稱「退將到對岸參加他們的國家慶典，唱對方的國歌是基於禮貌。」

王婉諭強調，林思銘不僅在提案上缺乏專業能力，身為國民黨團書記長，對於荒唐提案更是視若無睹，僅以機械式簽名草率行事。她強調：「這樣一位將黨意與利益置於民意之上的立委，既愧對法律專業，也愧對新竹選民。」呼籲新竹的公民朋友，如果你也看不下去，請一起用手上的權利行使直接民權，淘汰不適任立委林思銘，實現真正的公民力量。



