　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

▲▼國民黨團召開 憤怒 霸凌屍未寒 派系急分贓 記者會 林思銘 徐巧芯出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總預算案爭議延燒，在野黨提出多達3千案海，其中不乏離譜提案，引爆各界怒火，由於藍委林思銘是黨團書記長，每張提案都有簽名，也讓他頓時成為千夫所指。時代力量21日指出，除了其提案風格及海量的交通違規紀錄外，還有過去「鐵鍊三兄弟」抗議監察院人事、多次要廢除同婚、跟農會超貸買農牧地大蓋違建、甚至凍結衛福部托育監管雲提案，呼籲新竹的公民朋友，如果你也看不下去，請一起用手上的權利行使直接民權，淘汰不適任立委林思銘。

林思銘近日被爆以「區間測速失準」為由，凍結交通部5千萬預算，卻被抓包8個月內駕照違規12次，總共被記了14點，不但多次超速以及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，更欠稅整整9年。

時代力量黨主席王婉諭指出，林思銘的問題不僅限於提案與交通違規，更列舉了多項引發社會質疑的行為，包含過去最為人知的「鐵鍊三兄弟」， 林思銘曾以鐵鍊綁身抗議監察院人事案，但同為「鐵鍊三兄弟」的陳超明與廖國棟目前已因收賄案遭重判。不僅如此，王婉諭更表示，林思銘為「知名反同大將」，身為法律專業，但卻多次聲稱要廢除同婚，甚至連「專法」和「民法」都搞不清楚。

王婉諭續指，林思銘更是牽涉財務與土地爭議，前年，林思銘除了被揭露跟橫山農會超貸3500萬，還買下寶山九筆「農牧用地」大蓋違建外，更是建商好朋友。竹北豐邑天坑案時甚至讚美縣長嚴謹把關，結果楊文科縣長去年因為就涉嫌貪污、圖利豐邑而被起訴。

王婉諭表示，新竹縣作為全台生育率數一數二的城市，林思銘委員卻多次提案，罔顧兒少權益。像是：因為自己的特助擔任「蘑菇公園」自救會會長，新竹縣政府光速就把「蘑菇公園」裝上圍欄和分貝計，限制兒童遊戲空間。當衛福部推動「監管雲」保障托育安全時，林思銘委員與國民黨團提案凍結所有預算，甚至與不肖業者共同召開記者會，稱該政策違憲。

王婉諭續指，林思銘甚至在國家主權及人事團隊上都爭議不斷，例如：競選團隊中的主委與副主委不是圖利罪定讞，不然就是有組織犯罪、傷害前科，以及去年翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，林思銘更是出面護航稱「退將到對岸參加他們的國家慶典，唱對方的國歌是基於禮貌。」

王婉諭強調，林思銘不僅在提案上缺乏專業能力，身為國民黨團書記長，對於荒唐提案更是視若無睹，僅以機械式簽名草率行事。她強調：「這樣一位將黨意與利益置於民意之上的立委，既愧對法律專業，也愧對新竹選民。」呼籲新竹的公民朋友，如果你也看不下去，請一起用手上的權利行使直接民權，淘汰不適任立委林思銘，實現真正的公民力量。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林秉樞一度休克　病因可能與這食物有關
25歲AV女優爆不倫！　開房「已婚職棒投手」
快訊／台中工人墜落　「卡鷹架」死亡
《夜市王》出包！南機場蚵嗲老闆「爐具全被換」：炸10個破9個
快訊／台南又震！12:00規模4.0　7縣市有感
葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」
快訊／林秉樞父喊「99.9%救不活」　北所聲明曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷昔因提總預算覆議不成功下台　王鴻薇：卓榮泰做不做的到？

砍總預算2075億元被罵爆　國民黨：賴清德昔提案凍結公視4.5億

控幕僚遭5名女青鳥跟騷、肉搜霸凌　翁曉玲放話將採取法律行動

接招！苦苓宣戰背「琵琶行」　陳玉珍嗆太少：加碼背「長恨歌」

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

為砍預算開戰！綠委稱高雄人辦護照要到台北　柯志恩：擴大解讀

獨／抗議補選連署嚴重不公平　蔡壁如辦公室要黃國昌「需請假黨主席」

「藍白刪的預算沒一個跟黑熊有關」　沈伯洋揭補助真相：被造謠三年

憲訴法民進黨團準備好了　柯建銘：總統公告馬上聲請暫時處分、釋憲

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

謝長廷昔因提總預算覆議不成功下台　王鴻薇：卓榮泰做不做的到？

砍總預算2075億元被罵爆　國民黨：賴清德昔提案凍結公視4.5億

控幕僚遭5名女青鳥跟騷、肉搜霸凌　翁曉玲放話將採取法律行動

接招！苦苓宣戰背「琵琶行」　陳玉珍嗆太少：加碼背「長恨歌」

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

為砍預算開戰！綠委稱高雄人辦護照要到台北　柯志恩：擴大解讀

獨／抗議補選連署嚴重不公平　蔡壁如辦公室要黃國昌「需請假黨主席」

「藍白刪的預算沒一個跟黑熊有關」　沈伯洋揭補助真相：被造謠三年

憲訴法民進黨團準備好了　柯建銘：總統公告馬上聲請暫時處分、釋憲

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

指導論文竟抓頭逼女碩士吞吐　醫大名教授下場曝

美第一夫人舞會禮服被讚爆　川普最美千金復刻奧黛麗赫本穿搭

美國「出生公民權」是什麼？　一篇看懂川普是否有權推翻

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

林秉樞病危裝葉克膜！醫曝「2大可能原因」：他是高風險群

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+性愛直播　全程1千人在線觀看

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

陸男子利用無人機考駕照作弊　戴微型耳機「報路」即時「教學」

林秉樞「葉克膜搶救」曾有洗腎病史　醫揭2大危險併發症

Tizzy Bac惠婷想挑戰八點檔！　放話「想和苗可麗合作」

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

政治熱門新聞

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

民眾黨主席補選連署　黃國昌1分鐘達標

葉元之直播機密預算審查　柯建銘：犯罪事實明確「他關定了」

快訊／總預算刪減「對政府影響史無前例」　賴清德喊完全無法接受

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

彭文正PO川普就職晚宴VIP券翻車了　竟是挪用美國律師照片

總預算案「有窒礙難行之處」　行政院：完全無法接受

被卓揆酸這句　陳昭姿反擊

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

藍白最要命不只是砍錢　總統府「業務費攸關命脈」：掐住不讓呼吸

藍白濫砍總預算2075億　吳思瑤：沾沾自喜沒看到人民淌血

洪總轟刪體育預算 　徐巧芯怒揭數據：不減反增

幕後／外交作戰黃金72小時　「低調溝通」讓朝野團達陣川普就職

更多熱門

相關新聞

洪總轟刪體育預算 　徐巧芯怒揭數據：不減反增

洪總轟刪體育預算 　徐巧芯怒揭數據：不減反增

今年體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15%，被傳金額高達11億，對此，中職台鋼雄鷹總教練洪一中昨感嘆，中華隊在12強才奪冠，大家還在高興時卻被「巴後腦勺」，認為這決策「不是壞就是笨」。國民黨立委徐巧芯今（22日）表示，自己對這樣的謠言她很生氣，只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中「凍結」2,000萬元。

國民黨刪減總預算2075億元挨轟　李彥秀：哭天搶地在演哪齣？

國民黨刪減總預算2075億元挨轟　李彥秀：哭天搶地在演哪齣？

在野黨大砍體育署預算？　黃揚明曝真實數字：審查完竣增幅36.3％

在野黨大砍體育署預算？　黃揚明曝真實數字：審查完竣增幅36.3％

陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

關鍵字：

林思銘立委淘汰公民力量國民黨時代力量

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面