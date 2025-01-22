為砍預算開戰！綠委稱高雄人辦護照要到台北　柯志恩：擴大解讀

▲柯志恩酸民進黨立委初選太嚴峻，才會對她一直批評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前表決刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元，高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市、及金門縣等5處聯合服務中心業務費，經減列後僅剩36萬9千元，綠委林岱樺批藍委柯志恩「損害人民權益」，未來高雄民眾得遠赴台北辦護照。目前人在美國的柯志恩對此回擊，民進黨立委因為初選的關係，所以只要任何有關於她的事情，都會被擴大解讀。

林岱樺批，藍白報復性的砍預算，其中不乏針對國防、內政、全民福祉等重大預算進行刪減，顯示國民黨行政治鬥爭已經到喪心病狂的程度，行政院各區聯合服務中心原先就是民眾辦理護照等業務的重要窗口，如今五處聯合服務中心的業務費幾近全刪，年後5處聯合服務中心將被迫熄燈，將來民眾辦理業務無門，恐怕只能北上辦理。

柯志恩在美國受訪時指出，國內的刪減預算，還是要回去搞清楚，應該不是針對外交人員預算刪減，而是不需要的一些額外的花費，強調外交部同仁都非常辛苦，特別台美關係的維護都做得非常好，給予肯定。

柯志恩也說，綠委不只有針對總預算提出批評，「我做的任何事情，他們可能因為初選的關係，只要任何有關我的事情都會被擴大解讀，這已經是我高雄的日常了。」但刪預算跟凍結預算，是有不一樣的。

柯志恩認為，綠營高雄市長初選非常嚴峻，因此綠委加足馬力對自己擴大解讀、批評，讓不管是流量或聲勢都藉此佔據版面。