總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

▲總統府秘書長潘孟安21日深夜在總統府內網，發出一封給全體同仁的致歉信，取消春節禮金。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

立法院審查114年度中央政府總預算案，總統府「國務機要」費用編列3000萬元，遭提案全數刪除與凍結。據了解，總統府秘書長潘孟安今天（22日）在總統府內網發出一封給府全體同仁的致歉信，表達國務機要費因全數遭到刪除與凍結，因此原訂今年將發放給總統府員工的春節禮金無財源支應，很遺憾無法發放，盼同仁們見諒。

一位總統府內員工表示，總統府依過去長年的慣例，都會在春節期間發放禮金，感謝同仁辛勞，三節也都有相應的慰勞禮金。收到來自秘書長的致歉信，表達將無財源支應，雖知在藍白聯手刪除國務機要費預算下是必然情形，但深受其害的感覺相當真實。

事實上，除了總統府內員工受到影響，總統國務機要費支應發放的三節禮金犒賞對象，也包括平常於總統車隊行經路段，協助進行交通管制與指揮的台北市政府警察局、交通警察大隊、保安警察大隊，以及協調管制中心等基層員警。乃至於內政部警察署國道公路警察局、國防部憲兵指揮部、國防部資通電軍指揮部等，過往三節犒賞禮金，今年也因立法院全數刪除與凍結總統國務機要費，而無法發放。

另一部分，由於每年適逢中秋節與端午節，總統府都會跟全國各地庇護工場訂購禮盒，這是從前總統陳水扁任內開始，包括前總統馬英九、蔡英文也是如此。

賴總統在去年（2024）中秋節，就以國務機要費向愛肯樂活工場、香園基金會、伊甸基金會等購買禮盒，贈送對象包括府內員工、憲兵211營、中正一、二分局，以及偏鄉或弱勢學童，如242所原住民部落小學，以及近400家榮獲全國優甲等的身心障礙福利機構、老人福利機構、兒童及少年安置教養機構等，今年也已確定取消。