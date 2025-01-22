總統府預算被砍事務官遭殃　王世堅嘆無辜：只因黃國昌想報復賴清德

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算，國民黨、民眾黨聯手大砍2075億，包含總統府員工的春節禮金都無財源支應。對此，綠委王世堅金（22日）受訪時表示，這已經到荒唐、離譜地步，歷屆總統沒有受到如此不公平待遇，且總統府內90%以上是事務官，他們是無辜的，奉公守法、沒有任何應該被怪罪地方，只因為黃國昌要報復賴清德，用如此羞辱方式，幾十年來看過最荒唐事情，應該適可而止。不可思議，希望在野黨利用春節假期好好想想。

對於國民黨、民眾黨聯手大砍2075億，王世堅表示，藍白這次太過火，刪減預算審查預算當然可以，但應該要合情合理，就每個案子實際情況朝野共同協商，而不是一股腦為了報復，裁到太離譜態度 有很多預算固然名稱是凍結、加註一些恢復條件，但照目前在野黨、尤其是民眾黨黃國昌強烈報復心理下，凍結等於刪除，讓執政黨跟行政團隊相當憂心。

王世堅認為，像國防預算很直接影響到戰備，還是希望在野黨三思而後行，如果凍結，就照加註條件讓行政團隊補充說明、加強作為，就照這條件進行，但看現在朝野氛圍，在野黨要求的凍結等於刪除，刪掉的預算已經影響很多重大政務推動。

總統府預算被刪、三節獎金受影響？王世堅指出，這已經到荒唐、離譜地步，歷屆總統沒有受到如此不公平待遇，尤其政府事務官部分，他們是無辜的，總統府內90%以上是事務官，他們奉公守法、沒有任何應該被怪罪地方，只因為黃國昌要報復賴清德，用如此羞辱方式，幾十年來看過最荒唐事情，應該適可而止。

王世堅喊話，黃國昌要刪除預算就把道理說清楚，而不是遂行報復意志，用這種近乎讓總統府停擺方式，污辱最高領袖，非國家之福也不是全民樂意看到，賴清德執政至今支持度遠超過民眾黨30倍，有過半民意支持，民眾黨憑什麼夾著報復心如此羞辱作為？不可思議，希望在野黨利用春節假期好好想想。

王世堅指出，在野黨內部也有很多不同意見，光民眾黨就有，不是每個人都像黃國昌硬要刪預算做政治報復，黃國昌個人已經把民眾黨8席立委當成自己報復工具，遂行報復企圖，這是非常不好的，黃國昌個人出來面對，刪的這幾條把話講清楚，哪一些跟賴清德有關？

王世堅強調，賴清德既有政策都是國家大政方針，也被全民期待，固然行政團隊執行上有瑕疵，朝野可以共商一起監督、探討，不是如此全面性刪除，完全不對。