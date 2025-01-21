快訊／總預算刪減「對政府影響史無前例」　賴清德喊完全無法接受

▲總統賴清德針對總預算案作出回應。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今下午三讀114年度總預算，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果歲出降為約2兆9248億元，共計減列2075億元，刪減金額創下史上新高。對此，總統賴清德表示，不要說政府，任何一個企業組織如果被凍刪超過35%的預算或資金，都無法正常運作、也完全無法接受。他強調，這對政府的影響是史無前例，會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，也籲請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。

賴清德說，這幾天，立法院針對今年度中央政府總預算案進行表決，並在今天三讀通過。他要跟全體國人報告，今年度中央政府總預算遭刪減至少超過2000億元，刪減的程度是往年的6倍以上；凍結部分，較近三年平均增加凍結約20倍。

賴清德表示，在總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響的程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響是史無前例。

賴清德指出，在今年3.1兆元的中央政府總預算中，扣除法定義務支出、與一般性補助的1.8兆元後，僅剩約1.3兆元，凍刪合計至少超過35%，衝擊非常巨大，「不要說政府，任何一個企業組織，如果被凍刪超過35%的預算或資金，都無法正常運作，也完全無法接受」。

賴清德指出，因為對一個政府、一個國家來說，如果沒有足夠的預算，就無法在疫情發生時，讓我們及早確認新冠病毒的狀況；如果沒有足夠的預算，公視就無法拍出《我們與惡的距離》、《俗女養成記》這些優質台劇；如果沒有足夠的預算，台電就無法為全民提供穩定的電價；如果沒有足夠的預算，中研院就無法讓更多專業研究員深造。

此外，台灣面臨日益複雜的國際局勢，政府本應投注更多資源挺國軍、拚外交。如果沒有足夠預算，來持續提升台灣在國防上的改革及防衛量能，不僅會讓國際懷疑台灣對自我防衛的決心，也會使全體國人的生命財產安全受到威脅。

賴清德強調，國防、外交、文化、社福、經濟、治安等，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響；更會讓所有公部門的日常業務窒礙難行、公務同仁的薪資福利也會大打折扣，影響國家的基本運作。

「接下來，我會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全體國人報告。」賴清德喊話，也要請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。