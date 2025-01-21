藍委評論砍業務預算讓憲兵沒熱水　總統府：訝異表決後還混為一談

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人郭雅慧今指出，114年度總統府業務費預算，被刪除與凍結的比例，高達73％，恐將導致總統府運作受阻，非台灣社會福祉與期待，仍盼立法院理性監督，讓政府得以順利施政，讓國家能夠穩定運作，讓各行各業的每一位國人，都能安居樂業。

針對在野黨立委21日評論總統府國務機要費、總統府憲兵211營區水電費一事，郭雅慧表示，總統國務機要費與總統府水電費用係編列於完全不同的預算科目，但皆因立委多項提案受到刪減與凍結等影響甚鉅。她說，這是基本常識與事實，非常訝異有立委在預算表決後還混為一談。

國民黨立委陳玉珍透過社群媒體表示，清晨立法院會表決完總預算，有記者在門口提問，總統府發言人說刪除總統府業務費會讓府內沒有熱水，她則回應，「總統是我們的最高元首，應該要有更高的格局，對於立法院中央政府總預算的決定，怎麼會關心的只是總統府有沒有熱水用、有沒有冷氣吹呢？」

對此，郭雅慧下午表示，總統府預算中，「國務機要」費用與「水電費」工作計劃名稱及編號不同，是編列於完全不同的預算科目；「水電費」載明於總統府預算書第30頁，而「國務機要」費用則在第36頁，這是基本的常識與事實，非常訝異竟有立委於預算表決後仍混為一談。

郭雅慧說，此次立法院表決114年度中央政府總預算案中，總統國務機要費與總統府水電費用係編列於完全不同的預算科目，但皆因立委多項提案受到刪減與凍結等影響甚鉅。

郭雅慧指出，於司法及法制委員會保留案第26案，提案將編列三千萬元預算之國務機要費，減列兩千萬元、凍結一千萬元。國務機要費主要六成用於慰勞辛苦執勤軍警與總統府基層員工，四成針對弱勢團體、社福機構贈禮，以及急難緊急慰問等用途，該提案將總統國務機要費預算全數刪除與凍結，導致相關運用窒礙難行。

另外，有關憲兵211營區水電費，郭雅慧說，受到立委提案各單位統刪10%，以及司法及法制委員會保留案第1案，將總統府單位預算編列之業務費提案凍結70%等影響，恐致總統府無法維持正常基本運作，包括憲兵211營區水電與修繕維護工作等。

郭雅慧重申，總統國務機要費與一般水電費係完全不同的預算科目，但都在立法院審查今年度預算過程中，受到相當大的影響，盼立委理性討論，對預算內容有正確認知，勿混為一談。

郭雅慧指出，今年度總統府業務費預算，被刪除與凍結的比例，高達73％，恐將導致總統府運作受阻，非台灣社會福祉與期待，仍盼立法院理性監督、審查中央政府總預算案，讓政府得以順利施政，讓國家能夠穩定運作，讓各行各業的每一位國人，都能安居樂業。