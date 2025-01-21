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蘆洲死亡岔路再奪命！騎士遭闖紅燈貨車撞飛死亡　驚悚影片曝

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區環堤大道蘆洲抽水站、2號越堤道「Y字岔路」，發生一起重大交通事故。一輛要送年菜的小貨車因闖紅燈，撞上要到旁邊抽水站上班的男機車騎士，當時騎士綠燈剛起步，就遭小貨車強力撞擊，導致機車騎士彈飛約5公尺，安全帽摔飛頭部重創，經送醫仍傷重不治，新北市議員與市府相關人員曾因3個月奪2命後，會勘這死亡路口尋求改善方法，但仍發生不幸。

▲▼小貨車撞擊機車瞬間 。（圖／翻攝臉書我是蘆洲人）

▲小貨車撞擊機車瞬間，騎士騰空飛起 。（圖／翻攝臉書我是蘆洲人）

18日上午7時許，32歲蘇姓男子駕駛小貨車要送年菜到台中，沿環堤大道往中正路方向行駛，疑因搶快闖紅燈，撞上正要到旁邊抽水站上班的47歲林姓機車騎士。林男剛從對向綠燈起步，未料遭小貨車高速撞擊，整個人彈飛5公尺後重摔地面，安全帽摔飛頭部嚴重受創。

救護人員獲報後迅速到場，並將林男緊急送往淡水馬偕醫院搶救，但仍因傷重不治。小貨車駕駛蘇男則留在現場接受調查，經檢測，雙方酒測值均為0。詳細肇事過程及責任歸屬，仍待調閱周邊監視器與進一步鑑定後釐清，蘇男訊後依過失致死罪送辦。

據悉，這個「Y字岔路」對路況不熟的駕駛容易混淆，到這路口「常不知要右轉還是左轉」，在2022年3月至6月間，就造成2死、2重傷的嚴重事故，當時新北市2名議員還會同新北市府相關人員到場會勘，找尋改善方法，沒想到2025年元月再次發生死亡車禍。

▼小貨車前擋風玻璃撞碎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小貨車前擋風玻璃撞碎，事故現場機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小貨車前擋風玻璃撞碎，事故現場機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼事故現場機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小貨車前擋風玻璃撞碎，事故現場機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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