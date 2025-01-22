慈濟協助日月潭邵族社區改善水電問題　住戶開心：日光燈好亮

▲慈濟協助南投邵族社區改善水電、提升安全品質。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

安置921地震災民的日月潭伊達邵組合屋社區，多年來因土地所有權問題而無法申請合法水電，南投縣政府因此邀請慈濟協助社區水電安全改善，保障居家生活品質。

當地族人於1月19日舉辦一年一度重要傳統祭典後，與慈濟合辦「伊達邵社區感恩祝福會」，魚池鄉長劉啟帆、邵族鄉親、慈濟慈善事業基金會慈發處主任呂芳川及五十多位慈濟志工齊聚一堂，期待來年平安順遂；慈濟準備入戶關懷祝福禮，由劉啟帆、呂芳川和志工分十多條路線把福袋送到鄉親家中。

慈濟指出，邵族人於九二一地震過後，以輕鋼架規格自力自建伊達邵社區的組合屋共三十四戶，二十多年來因共用一個總電源，不只常跳電，電線老舊外露並常漏電，影響居民居家安全，尤其住戶長者偏多、極需安全改善；慈濟受南投縣原住民族行政處、原住民族委員會的邀約，於2021年10月前往伊達邵部落，逐戶進行居家安全改善探勘，發現組合屋住家日光燈的燈座老舊、潮濕發霉，需要更新電線、插座及用電安全教育，社區居民在冬季枯水期更須到外面親友住處借用洗浴，生活極為不便。

慈濟評估後，由營建單位規劃為整個社區施作水電安全，經過協調會議、場勘評估，並由南投縣府邀集台電、台水與慈濟營建團隊會勘，慈濟協助申請安裝電表、改善室內配線、開鑿水井；呂芳川說明，三年多來歷經前任林明溱、現任許淑華二位縣長，住民的水電問題如期改善：原本一個總電箱已擴增為三個，並新增一支電桿、每戶住家的照明及插座都重新配置安裝，而且鑿井、整地裝設蓄水塔提供生活用水，保障居家的生活品質。



居民毛女士就高興地向志工說：「現在日光燈好亮喔！」部族石姓頭目和住戶陳女士也表示，邵族長期以來不太被重視，長輩也不懂為自己爭取權利，這次很感恩慈濟看到邵族的需要，為社區解決民生最重要的水、電問題。