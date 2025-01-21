慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

▲台南地區慈濟志工啟動關懷行動，連夜調用福慧床送到楠西區安置地點，並備妥薑母茶提供救災警消人員及受災鄉親，支援500份早餐供受災民眾使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震造成鄰近台南楠西、玉井等地出現房屋龜裂及27位民眾就醫事件，由於尚有餘震出現，造成受地震影響居民尚不敢返回家中居住，經台南市府及區公所安排，部分受驚嚇民眾暫時安置在較安全的寺院及活動中心。

台南地區慈濟志工啟動關懷行動，除於地震發生第一時間即投入受災民眾安撫與支援賑災物資外，為顧及早晚溫差大天候寒冷問題，當地慈濟志工連夜調用福慧床送到楠西區安置地點，並備妥薑母茶提供救災警消人員及受災鄉親，1月21日清晨天未亮，立即支援500份早餐供受災民眾使用。並且募集乾淨防寒外套給受災鄉親。

由於受到地震影響，楠西地區部分餐飲店家無法營業加上受災民眾不敢回家煮食，為讓受災民眾能有正常溫飽熱食可食用，慈濟善化聯絡處在21日一早啟動熱食供應機制，於中午備妥上千份熱食便當送到受災鄉親安置點，提供安置民眾使用，1月22日也將依照需求量備妥熱食便當守護受震災影響民眾。

慈濟花蓮本會也在21日上午9時多啟動受地震影響區域慈濟災害應變中心連線會議，慈濟證嚴法師表達關切之意，會議中也有公部門代表參與，慈濟將協助對受災與安置或受驚嚇民眾守護人安、心安及提供必要的物資與餐點熱食，同時也在震後民眾陸續返家後，後續進行安心家訪關懷。