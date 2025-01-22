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寒假必訪！美式眷舍桃園太武新村藝術聯展AI重現＋互動體驗解鎖眷村新玩法

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲桃園大溪太武新村即日起～2/16推出「2024太武藝術駐村聯展」。（圖／中華民國工業設計協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

寒假到來緊接著就是春節假期，正適合安排一趟深度溫馨的親子或情侶之旅！桃園大溪太武新村即日起～2/16推出「2024太武藝術駐村聯展」，這可不是一般的藝術展覽，而是結合歷史、文化與藝術的超值體驗，漫步在充滿懷舊氛圍的眷村，欣賞三組藝術家團隊多元形式的精彩作品，並透過新科技體驗眷村居民的生活點滴，彷彿時光倒流，走進歷史長廊。孩子們能從藝術作品中認識眷村故事，大人們則能細細品味藝術與歷史的交融，留下珍貴的回憶與美麗的照片。

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲第24號眷舍的《拾憶》是由黃士傑、姜良育、黃千浩組成團隊。

想來場有質感又活潑的文青之旅！桃園大溪太武新村原為參與過八二三砲戰的陸軍將校級軍眷居住的眷村，建築特色每戶均為獨門獨院、單幢四拼、二層樓加強磚造平屋頂的建築樣式，是仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格，如今搖身一變成為文青最愛的新興景點！斑駁的紅磚牆，訴說著時代的記憶，2024太武藝術駐村聯展共徵選3組藝術家進行駐村，用藝術串起過去與現在，為老屋注入新生命，以各自擅長的創作形式帶你玩轉太武新村！

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲利用太武新村現址遺留下來的廢棄磚頭，將這些記憶化為QR code刻印在磚頭上。

準備好穿越時空了嗎？首先，第24號眷舍的《拾憶》是由黃士傑、姜良育、黃千浩組成的神級修圖團隊，用他們的「AI魔法」讓塵封的歷史照片起死回生，如軍人升職合影留念、慶祝生日、兒時在太武新村庭院前學習騎腳踏車等住戶回憶，運用歷史照片與AI技術將照片數位化，修復與呈現太武新村居民的生活記憶，另利用太武新村現址遺留下來的廢棄磚頭，將這些記憶化為QR code刻印在磚頭上，掃描QR Code，就能聽到他們親口訴說當年的酸甜苦辣！從軍官的威風凜凜到小孩跌倒的童趣瞬間，每一張照片都是一段精彩故事，保證讓你笑中帶淚！

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲第27號眷舍是藝術家卡沃（KAWO）的《100位故事的似顏繪》。

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲藝術家卡沃（KAWO）用畫筆記錄下100多位居民和參觀者的獨特神韻。

第27號眷舍的《100位故事的似顏繪》充滿藝術人像，藝術家卡沃（KAWO）化身「人像捕捉大師」，初期駐村時散步到園區各地，用畫筆記錄下100多位居民和參觀者的獨特神韻，每幅都配上精彩的故事，讓你彷彿走進他們的生命，感受太武新村的人情味！

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲第29號眷舍的《幸福人》由噗啾社藝術團隊打造。

第29號眷舍的《幸福人》是由噗啾社藝術團隊打造，成員包含蔡心恬、莊子醇、陳怡玲，擅長運用自然的聲音、材質等元素進行空間的連結，這次將遊戲擺放在正中央的桌上，從遊戲桌中線開始，將房間分成完全對稱的兩半，兩方會放置同樣的物件，但完全不同立場，讓你體驗一場台灣與對岸歷史文化的「鏡像對決」！透過地圖、報紙、聲音等元素，他們將兩岸的時代記憶巧妙融合，從中思考歷史、政治與身份認同的複雜關係，保證腦洞大開！

▲▼桃園太武新村,藝術聯展,眷村。（圖／桃園太武新村提供）

▲《幸福人》將遊戲擺放在正中央的桌上。

快來太武新村，體驗一場穿越時空的藝術之旅！展覽期間即日起~2/16，可以看到AI修復的老照片、100位居民的似顏繪、以及讓你腦洞大開的兩岸歷史文化對決遊戲，絕對讓你拍爆手機記憶體，還有機會參與藝術家座談，深入了解眷村故事，親子同樂、情侶約會別錯過這個寒假最獨特的藝術盛宴！

展覽資訊
展覽時間：即日起至2025年2月16日 / 9:00-18:00
展覽地點：桃園市大溪區太武新村眷村文化園區（眷舍24號、27號、29號）
參觀費用：免費入場
特別活動：導覽解說、藝術家座談（需提前報名）

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