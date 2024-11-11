沉浸式眷村舞台劇「村子」　11／16~17屏東遺構公園演出

▲「村子」於11月16及17日下午3點半在屏東勝利星村-遺構公園得勝區演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

喚醒記憶中的「村子」，將於11月16及17日下午3點半在屏東勝利星村-遺構公園得勝區演出，免費入場，帶領大家回到六、七零年代的眷村老時光，一起回味村子的幸福感。

屏東縣政府文化處指出，去年於遺構公園以沉浸式劇場展演「家有囍事」舞台劇，佳評如潮，今年再度與金星文創合作推出「村子」，監製王偉忠擔任說書人，金鐘男配「湯志偉」、首次挑戰舞台劇「蔣偉文」、能歌能舞「周定緯」、衝撞系歌手「邱軍」、仙氣演員「那祈」等領銜主演，50年前的眷村生活搬進眷村實景演出。

「村子」以勝利星村的歷史為背景，透過文學少女小米之眼，看70年代年輕人的生活點滴。那個年代的電視是大家一起圍繞著看，也是中華少棒揚威世界的年代，棒球手套是報紙折的，來自五湖四海的軍眷家庭在此處落腳，但也因為遷移、讓這群軍人子弟認識了南部的艷陽以及熱情的本地人，少男少女展開第一類接觸。

這場演出安排了四十多位在地演員及舞者共同演出，有歌、有舞、有笑、有淚，共同呈現這部具時代意義的作品。更多資訊可上屏東文化處官網及臉書查詢。