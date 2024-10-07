2024「太武藝術季」大溪眷村餐桌新風味饗宴！AI、似顏繪、在地走讀重溫舊日時光

▲第三屆大溪的「太武藝術季」於9/26起跑，桃園市副市長蘇俊賓（後排中）以及十組駐村藝術家和策展人等一同到場開幕。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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出去玩不想再只是趕景點、走馬看花，而是想獲得更深度的體驗與互動，讓旅程留下深刻的回憶嗎？那你適合到桃園大溪的太武新村走一走！每年都會在昔日的眷村空間中舉辦「太武藝術季」，今年來到第三屆、以「聚X聚」為主題，現場有好玩的文創市集、戶外表演、網美打卡點當代藝術裝置、眷村主題特展，多組駐村藝術家利用AI技術、似顏繪、桌遊等創意手法展現眷村風情，還有深度走讀等多種精彩活動。今年的重點設展是「後設食代：麵麵聚到」，特別推出了「太武餐桌」，請來主廚以現代異國料理手法結合大溪在地新鮮食材，打造出8道全新美味眷村菜，旅客在太武新村能徹底打開五感享受多元文化，與歷史跨越時空來一場浪漫相遇。

「太武餐桌」源自在地，品味創新眷村菜美食

提到眷村的特色之一，融合了來自不同地區族群在台落地生根的菜餚絕對榜上有名，像是牛肉麵、麵疙瘩、燒餅、包子等，不只餵飽了當時的一家老小，也乘載了許多人的情感回憶，背後更有著美援麵粉、以麵代米的大時代印記；今年「太武藝術季」便以麵粉、麵食作為創意發想， 策展人趙佳祥表示，麵粉遇水「聚」在一起製成好吃的麵食，就把人心也聚在一起，更帶動了在地產業，相當呼應「聚X聚」主題。

▲「太武藝術季」今年特別新設「太武餐桌」活動，讓人可以吃到創新的眷村菜。（圖／太武新村園區提供）

今年直接端出美味上桌，由PURE純境私廚aka.大溪在地青年主廚John精心設計的「太武餐桌」，總共8道創新菜餚，每道菜都吃得到大溪在地農特產，就連盛裝的食器也是選自在地品牌，像是前菜部分有將傳統鳳梨苦瓜雞湯轉換而成的清爽雞肉沙拉，用到台灣金鑽鳳梨和山苦瓜，搭配上大溪在地有機生菜以及農莊的放養雞，展現眷村菜的創新風味。專精歐陸料理的John在研究眷村菜時還發現，過去人們多喜愛四川風味菜，因此研製了以四川麻婆肉醬結合台灣道地臭豆腐的麻婆臭豆腐主菜；另有以美式做法將梅干菜燒烤醬滲入大溪養殖黑毛豬中的梅干菜燉肋排，讓豬肉嚐起來更柔嫩多汁。

▲「太武餐桌」共8道美味桌菜，讓人們能品味並體驗深具文化價值的眷村歲月。（圖／太武新村園區提供）

▲▼「太武餐桌」由PURE純境私廚主廚John打造，結合大溪在地新鮮食材和當代烹飪技藝，帶領參與者來一場味覺饗宴。（上圖／記者周宸亘攝、下圖太武新村園區提供）

眷村常見的麵疙瘩在John的眼中看來就像義大利貓耳朵麵，他嘗試以在地風乾臘肉和蒜苗創造出眷村風味的義式美食；鹹豬肉小松菜飯則是結合台灣原民文化與上海菜系特色，象徵台灣的多元文化融合；John將眷菜魂新演繹，食客不僅能吃出眷村飲食的深厚底蘊與演變，也因美食相聚而再次留下新的美好回憶。

駐村藝術家微型展，新手法召喚舊時動人情懷

即日起至10/13止的「太武藝術季」除了美食之外，穿梭在太武新村園區中並仔細觀察，你還會發現有趣的藝術裝置，以及駐村藝術家精心設計的微型展，處處充滿巧思和新意。拾級而上在眷舍2樓有藝術家成若涵新設立的《新芽》裝置藝術，她將受八二三砲戰影響從金門來台定居的太武新村原住戶生活情境，具體化脫胎成藝術品，來自金門的鄉愁宛如生長在海邊的龍舌蘭，深植眷村人心中發了芽，結出一個個故事，好比多人栽種的蓮霧和芭樂、爺爺家陳年書櫃上的放大鏡和藏書氣味、晚餐鄰里間串門子吃的大鍋菜……成若涵作品是對歷史的致敬，也是對人們記憶與鄉愁的深刻探索。

▲桃園市副市長蘇俊賓（右三）在藝術家成若涵（左二）打造的《新芽》裝置藝術前拍下生動可愛的「網美照」。

軍眷家庭的記憶還可以在駐村藝術家黃千浩、黃士傑、姜良育三人的作品「拾憶」中找到，擅長拍紀錄片的他們，蒐集許多住戶的老照片故事，透過AI技術讓照片動起來，剪輯成約1分鐘的短影片，觀看影片的方式也極富創意，他們至迄今已無人居住的舊房舍中撿拾瓦磚，將影片生成的QRcode鐳射於磚頭上，只需要一支手機就能掃描觀賞，就像是親手翻閱著一本本舊相簿，能夠更加私密地沉浸在舊日情懷中。

▲駐村藝術家黃千浩、黃士傑、姜良育三人創作的「拾憶」，利用AI技術將老照片後製成短影音，為這次藝術季增添新的視野與創意。

另一位來自澳門的駐村藝術家卡沃（鄭家和）專精動畫及多媒體視覺藝術，為當地居民一邊畫上似顏繪一邊開啟對話，在他的綠皮書筆記裡可以看到100個與太武新村有連结的人們的故事，一張張似顏繪以及一幅100X100cm集合人像的作品，通過不同色彩展現出每個人的獨特個性。另一組藝術家「噗啾社」由蔡心恬、莊子醇、陳怡玲組成，將眷村歷史記憶透過磚頭、潮濕的衣服、在燈泡下孵育的衣蛾、攝影書和桌遊等形式表現出來，設計出了感知情境空間，讓人走進房子就像是走進一場回憶。

▲▼上圖為太武藝術季的駐村藝術家卡沃的似顏繪作品，下圖為蔡心恬、莊子醇、陳怡玲規劃的展覽空間陳設。（圖／太武新村園區提供）

太武藝術季融合多元文化，深度感受老眷村新魅力

桃園市副市長蘇俊賓認為大溪地理位居核心，能看見台灣整個族群的縮影，來到小而美的太武新村更能透過精彩的「太武藝術季」，一窺多元族群彼此激盪出的文化火花，參觀特展「後設食代：麵麵聚到」，看見擺放美軍麵粉袋、舊電視機裡頭播放的傅培梅料理節目、為了保存食材研製出的多種醃漬品等，蘇俊賓也想起自己的兒時回憶點滴，這正是「太武藝術季」希望傳達給民眾的文化價值再生，還可以跟副市長一樣寫下memo記錄互動，旅遊其實可以很好玩又「走心」，真正玩到心坎裡！

▲▼桃園市副市長蘇俊賓參觀太武藝術季「後設食代：麵麵聚到」眷村主題特展。

此次總策展人張漢寧表示，為了響應今年10月份的眷村文化節，「太武藝術季」還規劃有深度走讀活動，讓專業導覽員帶領參加民眾走訪太武新村和河西地區，體驗這片土地的文化積澱與藝術氛圍；雙十假期至10/13登場的「復古太武藝市」，軍事迷或喜愛老東西的人絕對不能錯過，現場將有許多軍事收藏及復古物品等著你親眼一睹為快。玩到口渴別擔心，「冰到爆」POP UP冰品限定快閃活動，貼心推出結合台灣特色食材與兒時回憶跳跳糖的招牌冰品「香蕉堅果黑糖／花生糖米香冰雪飲」，裝在像手榴彈的馬克杯裡頭，不只清涼好吃更是好好拍！

▲▼太武藝術季總策展人張漢寧（上圖）歡迎民眾親臨太武新村，體驗一場好玩的深度小旅行。下圖為紀錄八二三砲戰的展覽空間。

2024太武藝術季「聚X聚」把眷村的故事和藝術創作融合得恰到好處，還精心準備了多元的豐富活動，讓人視覺、味覺、心靈三重滿足！無論你是藝術迷、歷史粉還是美食控，都能在這裡發現你的最愛，更多詳情請至太武新村眷村文創園區的臉書粉絲頁查詢：https://www.facebook.com/TaiwuNewVillage/?locale=zh_TW。