強震重創大埔！翁章梁承諾找技師鑑定受損住宅　協助災民進行都更

▲嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，翁章梁表示住戶同意都更的話，就來做相關的處理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂，也有不少住宅發生毀損。對此，嘉義縣縣長翁章梁表示，會找結構技師公會，鑑定有無影響結構，如果住戶都同意都更的話，就來做相關的處理。

翁章梁指出，必須要大家都同意，才能夠一起做相關的都更，那如果大家有這個期待，公所這邊彙整起來，大家認為可以都更，就來做相關的處理。地震所幸沒有任何人員傷亡，這個大概是我們感覺到最幸運的一件事情，台灣原本就是一個有颱風、有地震的地方，所以颱風跟地震變成是日常的生活，所以對於颱風跟地震都還是要提高警覺。

翁章梁表示，地震發生的時候，當然第一時間不要驚慌，要趕快找到安全的地方或者角落，蹲下手抱頭，這是有地震來的時候基本動作，嘉義縣從昨天晚上到現在，大概有9286戶停電，有527戶停水，感謝台電跟自來水公司在凌晨3點全部修復，現在大概有9條道路，是屬於村裡裡面的道路，有坍塌的問題，現在都在搶通當中，看今天下午5點以前能不能全部搶通。

翁章梁說，有一些房屋有一些裂痕的問題，是不是涉及到結構，會請公所做一些統計，會請結構技師來幫看，如果涉及到結構的問題，就是屬於比較危樓的問題，居住的安全就堪憂，那如果不損傷到結構，做相關的修復，那住戶也會比較安心。

翁章梁表示，地震來每個人都嚇到，因為是上下垂直跳，一般上下垂直跳大概震央就在附近，所以當時非常可怕，整個彈跳的非常大，後來就左右搖，不曉得會有多大的災情，所以馬上打電話給消防局，所幸在大概一個小時內，沒有聽到任何重大的災情，心裡比較安心一點。