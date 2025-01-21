　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強震重創大埔！翁章梁承諾找技師鑑定受損住宅　協助災民進行都更

▲▼ 嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂， 。（圖／記者劉人豪攝）

▲嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，翁章梁表示住戶同意都更的話，就來做相關的處理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂，也有不少住宅發生毀損。對此，嘉義縣縣長翁章梁表示，會找結構技師公會，鑑定有無影響結構，如果住戶都同意都更的話，就來做相關的處理。

翁章梁指出，必須要大家都同意，才能夠一起做相關的都更，那如果大家有這個期待，公所這邊彙整起來，大家認為可以都更，就來做相關的處理。地震所幸沒有任何人員傷亡，這個大概是我們感覺到最幸運的一件事情，台灣原本就是一個有颱風、有地震的地方，所以颱風跟地震變成是日常的生活，所以對於颱風跟地震都還是要提高警覺。

▲▼ 嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂， 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，地震發生的時候，當然第一時間不要驚慌，要趕快找到安全的地方或者角落，蹲下手抱頭，這是有地震來的時候基本動作，嘉義縣從昨天晚上到現在，大概有9286戶停電，有527戶停水，感謝台電跟自來水公司在凌晨3點全部修復，現在大概有9條道路，是屬於村裡裡面的道路，有坍塌的問題，現在都在搶通當中，看今天下午5點以前能不能全部搶通。

▲▼ 嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂， 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，有一些房屋有一些裂痕的問題，是不是涉及到結構，會請公所做一些統計，會請結構技師來幫看，如果涉及到結構的問題，就是屬於比較危樓的問題，居住的安全就堪憂，那如果不損傷到結構，做相關的修復，那住戶也會比較安心。

▲▼ 嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後餘震不斷，陸續傳出災情，不僅國中小磁磚、水泥掉落，大埔山莊建物主要樑柱龜裂， 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，地震來每個人都嚇到，因為是上下垂直跳，一般上下垂直跳大概震央就在附近，所以當時非常可怕，整個彈跳的非常大，後來就左右搖，不曉得會有多大的災情，所以馬上打電話給消防局，所幸在大概一個小時內，沒有聽到任何重大的災情，心裡比較安心一點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的
吉伊卡哇之亂！高雄學童才領小提燈　家長秒網拍喊價1千
快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　跌至近10年新低
帶小孩給外公外婆看！36歲媽出車禍　與2月大女兒雙亡
30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫
還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸
快訊／鈕承澤獲假釋最快今出獄　回家團圓過年
立法院朝野協商拍板！　國會公費助理費增加3%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鈕承澤獲假釋！被關1149天今將步出花監　回家必須接受保護管束

帶小孩給外公外婆看！36歲媽騎車碰撞小貨車　與2月大女兒倒地雙亡

無良賊狂偷金屬墓門！花蓮5墓門被竊　祖先被迫見光家屬怒了

快訊／高雄驚悚車禍！汽機車相撞騎士噴飛　轎車失控衝進田中

強震重創大埔！翁章梁承諾找技師鑑定受損住宅　協助災民進行都更

快訊／鈕承澤獲假釋「最快今將出花蓮監獄」　回家團圓過年

還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

快訊／高雄男遭捅死陳屍租屋處　疑毒品糾紛惹禍！相驗結果曝

陸4艘海警船侵擾金門海域！　海巡署調度巡防艇併航驅離

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

鈕承澤獲假釋！被關1149天今將步出花監　回家必須接受保護管束

帶小孩給外公外婆看！36歲媽騎車碰撞小貨車　與2月大女兒倒地雙亡

無良賊狂偷金屬墓門！花蓮5墓門被竊　祖先被迫見光家屬怒了

快訊／高雄驚悚車禍！汽機車相撞騎士噴飛　轎車失控衝進田中

強震重創大埔！翁章梁承諾找技師鑑定受損住宅　協助災民進行都更

快訊／鈕承澤獲假釋「最快今將出花蓮監獄」　回家團圓過年

還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

快訊／高雄男遭捅死陳屍租屋處　疑毒品糾紛惹禍！相驗結果曝

陸4艘海警船侵擾金門海域！　海巡署調度巡防艇併航驅離

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏　

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

富邦投信併日盛投信　金管會准了

洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

台中男走斑馬線遭撞飛！女駕駛辯「完全沒看到」

社會熱門新聞

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

獨／6.4強震！承億酒店24F「空中海嘯」晃爆

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／清泉崗基地意外！士官長遭「戰機進氣口吸入」搶救中

即／女士官長遭吸入IDF進氣口亡！母癱坐輪椅痛哭

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／台南醫院地下室空調馬達起火冒濃煙　緊急疏散51人

彰化「大衛雕像」地震砸地變碎片　畫面曝

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

彰化300多名國中生遇大地震　連夜紮營今提前返家

更多熱門

相關新聞

地震引落石坍塌　他車子拋錨幸運逃劫

地震引落石坍塌　他車子拋錨幸運逃劫

嘉南地區今(21日)凌晨0時17分發生芮氏規模6.4強震，導致高雄六龜地區新寮新威公園道路邊坡落石坍塌。一名64歲邱姓男子駕駛自小客車行經此路段時，車輛突然拋錨無法前進，反而幸運逃過一劫，人車未被砸中。

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

即／亂傳高雄地震災情火燒假照片　39歲男落網

即／亂傳高雄地震災情火燒假照片　39歲男落網

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

關鍵字：

地震嘉義縣災情安全震度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面