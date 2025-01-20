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市價破4.5億！東澳外海走私888KG毒品　18人判刑「最重判12年」

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

曹姓、賴姓男子為了販毒賺錢，找來16人一同走私毒品，由賴負責出海接駁，其餘人力以架木板方式搬上岸，檢方調查後起訴涉案18人。今(20日)基隆地院判決出爐，曹判12年、賴判9年，其餘共犯判3年6月至7年不等刑期。

▲▼ 18人在野柳岸邊試圖以海運走私毒品被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲18人在野柳岸邊試圖以海運走私毒品被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

判決指出，曹、賴為個別賺取200萬、100萬，決定鋌而走險從海外運輸愷他命來台，曹負責陸地運輸，賴負責駕駛出海接駁毒品，2人再陸續招募蔡女、杜男等16人一起到野柳駱駝峰進行計畫。

2024年7月7日晚上10時許，賴從東澳漁港駕船出海，接駁愷他命，11時許其餘人等分頭開車到萬里區野柳駱駝峰集合，7月8日凌晨1時許，賴在東澳漁港外約3海浬處海域，向不明漁船接駁35箱愷他命、毛重近888公斤，市價超過4.5億。

▲▼ 18人在野柳岸邊試圖以海運走私毒品被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

待船靠岸後，其他人在漁船及陸地間架設木板，以接力方式將毒品搬上貨車，蔡女負責持對講機、站在高處把風，蕭男在貨車內等待。

然而，海巡署偵防分署基隆查緝隊員早已準備好，在凌晨1時40分當場逮捕曹男等15人，之後陸續逮到開船的賴男，脫逃的曹男兒子和蔡姓男子，一共18人涉案，依法起訴。

法官認為主嫌曹男、賴男以金錢利誘其他共犯，不宜輕縱，雖坦承犯罪，惟曹供詞前後反覆、賴試圖維護蔡女，顯見未深刻反省，依運輸第3級毒品罪判處12年、9年。

▲▼ 18人在野柳岸邊試圖以海運走私毒品被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

而審理期間，大部分被告坦承犯罪，僅把風的蔡姓女子否認運輸毒品，但法官不採信辯詞，依運輸第3級毒品罪，將蔡女等16人判處3年6月至7年不等刑期。

另外，檢警查出曹男兒子在等候毒品抵達期間，因蕭男藥癮發作，以1000元向綽號「阿天」男子購買海洛因毒品1小包，且無償轉讓給蕭男施用，處有期徒刑6月。

▲▼ 18人在野柳岸邊試圖以海運走私毒品被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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