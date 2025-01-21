　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

▲虎尾鎮長林嘉弘特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾鎮長林嘉弘特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

警方2025年加強重要節日安全維護工作，將自1月20日22時起至2月3日24時舉行，虎尾鎮長林嘉弘為感謝警察同仁及在重要節日安全維護工作期間執勤辛勞，虎尾鎮長林嘉弘特別於今（21）日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。

鎮長林嘉弘表示，自己本身為警察體系出身，對於警察工作的辛勞亦感同身受，因此在去年上任鎮長後，特別指示公所同仁編列預算採購超商禮券，為的就是讓第一線執勤員警，能夠在需要時，能快速購置各式餅乾、熟食、飲料等補給品來補充體力，有利執行守護做好治安、交通及為民服務工作，提供完善的治安及交通環境。

今日由虎尾警分局長方子欽代表接受慰問，此次共有虎尾分局內外勤同仁共約200人，每人皆發放超商禮券600元，合計共發放12萬元，感謝辛苦的警察同仁們犧牲春節假期，協助虎尾鎮維護治安、疏導交通及為民服務等任務。警察單位本著「親民愛民、守望相助」的精神，不但勤務不打烊，守護社區安全，透過靈活、有效率的勤務，提供更優質的服務，讓鎮民有一個平安快樂的春節假期。

▲虎尾鎮長林嘉弘特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾鎮民代表會主席陳明聖特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►強震夜襲！北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

►「活力雲林 醫路向前」　台大雲林分院草地音樂會犒賞員工

►全台「土逗鳥」普查　雲林佔1萬3829隻居冠！

►西螺福興宮營隊冬令成長營　為孩子打造難忘寒假

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的
吉伊卡哇之亂！高雄學童才領小提燈　家長秒網拍喊價1千
快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　跌至近10年新低
帶小孩給外公外婆看！36歲媽出車禍　與2月大女兒雙亡
30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫
還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸
快訊／鈕承澤獲假釋最快今出獄　回家團圓過年
立法院朝野協商拍板！　國會公費助理費增加3%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取中央協助「桃竹苗大矽谷計畫」

台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

金寧鄉公所「嫁娘」燈景展覽！元宵提燈遊湖　浪漫點燈照亮夜空

守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取中央協助「桃竹苗大矽谷計畫」

台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

金寧鄉公所「嫁娘」燈景展覽！元宵提燈遊湖　浪漫點燈照亮夜空

守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

變天倒數「連3天雨區最大」　小年夜起全台大降溫！激冷探8度

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

富邦投信併日盛投信　金管會准了

洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

日本地震防災包「城鄉版本不同」　歐陽靖曝原因：偏鄉更大包

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

楊桃、棗子損失慘重陳亭妃成功爭取立即勘災

南投縣逾2億經費　打造親善動物育樂園區

更多熱門

相關新聞

讓春節連假交通順暢　東港警祭疏導措施

讓春節連假交通順暢　東港警祭疏導措施

因應1月25日至2月2日為期9天春節假期，及東港鎮公所舉辦「東港好鎮春節年街活動」，預期旅遊及返鄉民眾增多，為使遊客交通順暢，東港警分局期前縝密規劃交通疏導工作，以達成「交通順，平安行」，讓民眾有順暢的春節連續假期。

台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

老闆懂年輕人想什麼？解析Z世代過年轉職考量　這3點是關鍵

老闆懂年輕人想什麼？解析Z世代過年轉職考量　這3點是關鍵

關鍵字：

虎尾鎮長警察過年紅包雲林林嘉弘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面