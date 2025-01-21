守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

▲虎尾鎮長林嘉弘特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

警方2025年加強重要節日安全維護工作，將自1月20日22時起至2月3日24時舉行，虎尾鎮長林嘉弘為感謝警察同仁及在重要節日安全維護工作期間執勤辛勞，虎尾鎮長林嘉弘特別於今（21）日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。

鎮長林嘉弘表示，自己本身為警察體系出身，對於警察工作的辛勞亦感同身受，因此在去年上任鎮長後，特別指示公所同仁編列預算採購超商禮券，為的就是讓第一線執勤員警，能夠在需要時，能快速購置各式餅乾、熟食、飲料等補給品來補充體力，有利執行守護做好治安、交通及為民服務工作，提供完善的治安及交通環境。

今日由虎尾警分局長方子欽代表接受慰問，此次共有虎尾分局內外勤同仁共約200人，每人皆發放超商禮券600元，合計共發放12萬元，感謝辛苦的警察同仁們犧牲春節假期，協助虎尾鎮維護治安、疏導交通及為民服務等任務。警察單位本著「親民愛民、守望相助」的精神，不但勤務不打烊，守護社區安全，透過靈活、有效率的勤務，提供更優質的服務，讓鎮民有一個平安快樂的春節假期。

▲虎尾鎮民代表會主席陳明聖特別於今日至虎尾分局發放過年紅包，每人600元禮券共計發出12萬元，感謝警察同仁一年來的守護。（圖／記者王悉宇翻攝）