上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

▲日本一名已婚男性消防員不倫女下屬，並在上班時間擁吻被同事發現。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名已婚消防員出軌女下屬，兩人多次在上班時間卿卿我我，還做出擁抱、親吻等親密行為，因此被懲處減薪。不過由於可能會曝光個人身分，因此所屬單位並未公布兩人的工作地點。

根據《東奧日報》報導，青森縣八戶市消防本部20日宣布，一名30多歲男性消防司令補與一名20多歲女性消防士在上班期間和休息時間，多次在工作地點做出擁吻等不適當行為，因此對兩人分別祭出懲戒處分。

男性消防司令補被減薪10分之1，為期3個月，女性消防士則被減薪10分之1為期1個月。由於涉及隱私，為防止兩人身分被鎖定，因此八戶消防本部並未公布兩人的所屬單位。

八戶消防本部指出，兩人2024年4月至6月期間，多次在上班和休息時間於工作區域內擁抱、接吻，行為不符合職業規範。此事隨後在職場內流傳，最終引起上司注意，並展開調查。

經過調查和訪談後，兩人的不當行為於2024年11月曝光。八戶消防本部指出，該名男性消防司令補已婚，但未透露女性消防士的婚姻狀況。

此外，基於管理與監督不力，共有4名兩人的上司因此受到訓戒處分，被以書面嚴重警告。