　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

▲▼消防員、火災、起火、火場、縱火、救火。（示意圖／CFP）

▲日本一名已婚男性消防員不倫女下屬，並在上班時間擁吻被同事發現。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名已婚消防員出軌女下屬，兩人多次在上班時間卿卿我我，還做出擁抱、親吻等親密行為，因此被懲處減薪。不過由於可能會曝光個人身分，因此所屬單位並未公布兩人的工作地點。

根據《東奧日報》報導，青森縣八戶市消防本部20日宣布，一名30多歲男性消防司令補與一名20多歲女性消防士在上班期間和休息時間，多次在工作地點做出擁吻等不適當行為，因此對兩人分別祭出懲戒處分。

男性消防司令補被減薪10分之1，為期3個月，女性消防士則被減薪10分之1為期1個月。由於涉及隱私，為防止兩人身分被鎖定，因此八戶消防本部並未公布兩人的所屬單位。

八戶消防本部指出，兩人2024年4月至6月期間，多次在上班和休息時間於工作區域內擁抱、接吻，行為不符合職業規範。此事隨後在職場內流傳，最終引起上司注意，並展開調查。

經過調查和訪談後，兩人的不當行為於2024年11月曝光。八戶消防本部指出，該名男性消防司令補已婚，但未透露女性消防士的婚姻狀況。

此外，基於管理與監督不力，共有4名兩人的上司因此受到訓戒處分，被以書面嚴重警告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
璩美鳳慘了！法院判刑3月
藍營本要刪地震預警、氣象署維護費！醫：被地震「嚇到撤案」
收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4孩是無辜的
神鬼理賠專員狂戰酒店！豪撒1300萬框妹...這原因卻哭了
中正紀念堂「轉型正義」要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內
女士官長「頭顱被削」亡！知情人揭IDF執勤SOP　恐1原因釀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

小偷闖屋竊盜離奇暴斃　「卡死窗戶洞」驚悚一幕曝光

快訊／尹錫悅出庭後緊急送醫　原因不明

川普關稅「何時輪到中國、全世界」？　他曝TikTok協議是關鍵

川普宣誓就職　小兒子「1舉動」征服網友：他以後會成為總統

當安置國接收加薩難民？　印尼：沒聽說過也不會接受

過年遊韓注意！仁川機場塞爆　連假估「每天湧21.4萬人」創新高

大腿被「超燙烤肉醬」燙傷　女大生怒告餐廳獲9千多萬天價賠償金

川普迷因幣掀熱潮　由來與影響一次看

新加坡明文建議「限制孩童3C使用時間」！　18個月以下禁看螢幕

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

小偷闖屋竊盜離奇暴斃　「卡死窗戶洞」驚悚一幕曝光

快訊／尹錫悅出庭後緊急送醫　原因不明

川普關稅「何時輪到中國、全世界」？　他曝TikTok協議是關鍵

川普宣誓就職　小兒子「1舉動」征服網友：他以後會成為總統

當安置國接收加薩難民？　印尼：沒聽說過也不會接受

過年遊韓注意！仁川機場塞爆　連假估「每天湧21.4萬人」創新高

大腿被「超燙烤肉醬」燙傷　女大生怒告餐廳獲9千多萬天價賠償金

川普迷因幣掀熱潮　由來與影響一次看

新加坡明文建議「限制孩童3C使用時間」！　18個月以下禁看螢幕

麥克勒摩轟45分！砍關鍵三分+助攻　助鵜鶘完成隊史最大逆轉

新北「2處夜櫻」過年最美！汐止200株山櫻沿河綻放、天元宮開花了

璩美鳳慘了！發文影射遠航前副董「奸臣」未查證...法院判刑3月

盤點台北5大高檔年菜！鮑魚炆鵝掌、正宗福州佛跳牆端上桌超有面子

南港玉成社宅上梁！　估2026可入住

快訊／高雄診所換招牌疑電線走火釀災　狂冒濃煙員工、客人急疏散

聯電去年Q4獲利季減41.3％　全年每股獲利3.8元

搭配效果不佳！台北戰神掰了羅賓森　已鎖定新洋將人選

台大研究試管嬰兒補助投報率達21.8倍！陳時中喊讓生子「負負擔」

上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

國際熱門新聞

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

貝佐斯未婚妻爆乳裝太吸睛　祖克柏尷尬畫面瘋傳

退出WHO！盤點川普首日簽署的行政命令

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

川普辦公桌找到「拜登留下的信」！

川普小兒子「1舉動」征服網：他會成為總統

美媒剖析1變化　川普真的不一樣了

女大生被「超燙烤肉醬」燙傷　獲9千多萬賠償

更多熱門

相關新聞

尹錫悅親自出庭彈劾審判　南韓首例

尹錫悅親自出庭彈劾審判　南韓首例

南韓總統尹錫悅21日下午現身憲法法院，親自出席彈劾案庭審第3次辯論。這也創下南韓憲政史上首例，尹錫悅是第一位親自出席彈劾審判的總統，前總統盧武鉉、朴槿惠皆未親自出席。

陸消防員為救人智力剩3歲　老婆陪他長大

陸消防員為救人智力剩3歲　老婆陪他長大

日本5大祕境！　別去東京大阪人擠人

日本5大祕境！　別去東京大阪人擠人

尹錫悅慘遭「禁見」！嬌妻金建希也無法會客

尹錫悅慘遭「禁見」！嬌妻金建希也無法會客

瑞典男遭韓國21家醫院拒收　敗血症逝世

瑞典男遭韓國21家醫院拒收　敗血症逝世

關鍵字：

消防員出軌親密行為懲處減薪日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面