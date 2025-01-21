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日本5大祕境！　別去東京大阪人擠人

金澤城目前尚在整修，當地保留許多江戶風情建築。（示意圖，photoAC）

▲金澤城目前尚在整修，當地保留許多江戶風情建築。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

今年農曆春節假期長達9天，不少民眾已摩拳擦掌準備出國度假，日本更是不少人必去的渡假勝地，如果厭倦了人擠人的觀光景點，不妨考慮彭博資訊精選5個鮮為人知的祕境，讓你體驗不一樣的日本風情。

日圓疲軟帶動觀光熱潮，日本在2024年迎來3690萬外國遊客，較前一年大幅成長47%，創下歷史新高。然而，隨著東京、大阪和京都等地觀光人潮不斷攀升，城市基礎設施面臨沉重壓力。彭博記者與編輯嚴選5個鮮為人知的祕境，讓您遠離塵囂，盡情享受寧靜假期。

金澤

厭倦了京都的人潮？金澤或許能滿足你對古都風情的嚮往。這座被譽為「小京都」的金澤，是石川縣的首府。搭乘新幹線僅需二個半小時即可從東京抵達這座充滿江戶風情的城市，漫步在金澤，不僅可欣賞傳統木建築，還能造訪保存最完整的東茶屋街，體驗傳統的藝妓文化。兼六園更是當地地標，位居日本三大名園之一。

別去東京大阪京都人擠人　彭博推薦5大日本鮮為人知祕境

▲兼六園是日本三大名園之一，日式庭園造景十分幽美。（示意圖，pixabay）

日本阿爾卑斯

想一睹日本最壯麗的山岳景觀嗎？日本阿爾卑斯山脈將帶給您震撼的視覺饗宴，山域囊括了北阿爾卑斯（飛驒山脈）、中阿爾卑斯（木曾山脈）和南阿爾卑斯（赤石山脈）三大山系，飛驒山脈其中最廣闊的山系，橫跨長野、富山、岐阜和新潟等地，白天想可享受多樣戶外活動，還可夜宿山中小屋，享受寧靜的夜晚。

即使不是登山好手，也能盡情感受北阿爾卑斯的美麗。長野松本是探索上高地等景區的絕佳起點。初次造訪的旅人，可以沿著梓川漫步，欣賞大正池的湖光山色和河童橋的古樸風情。

伊勢志摩

位於三重縣的伊勢神宮，是日本最神聖的神社之一。內宮祭祀天照大御神，外宮祭祀豐受大御神。外宮町充滿明治風情，有許多餐廳、紀念品店和當地特產。前往鳥羽海岸，您可以體驗獨特的海女文化，在海女小屋品嘗最新鮮的海鮮，其中伊勢蝦更是不可錯過的美食。夫婦岩則是伊勢志摩另個著名地標，象徵著夫妻的結合。

別去東京大阪京都人擠人　彭博推薦5大日本鮮為人知祕境

▲四萬溫泉的積善館據傳是《神隱少女》中神祕浴場的靈感來源。（示意圖，photoAC）

和歌山縣

規劃一趟和歌山之旅，您將能深度體驗日本宗教文化。古老的熊野古道串連起奈良吉野山、和歌山熊野三山及高野山三大聖地，其中高野山被視為真言宗的聖地，遊客不僅能體驗獨特的寺廟住宿，還能品味傳統素食精進料理，結束旅程前，記得和可愛的貓咪車站長—Nitam與Yontama合照留念。

群馬縣溫泉街

坐落於關東地區的群馬縣，以其壯麗山脈和療癒溫泉聞名遐邇。其中，草津溫泉和四萬溫泉更是聲名遠播。尤其是四萬溫泉的積善館，成為宮崎駿動畫《神隱少女》中神祕浴場的原型。

泡完溫泉後，搭乘新幹線返回東京的旅途中，不妨在群馬縣最大的城市高崎稍作停留，體驗獨特的達摩文化，親手為達摩娃娃上色，祈求心願實現。此外，高崎白衣大觀音的壯觀身姿更是令人嘆為觀止，這座日本最大的站立式佛像高達近42米，登上觀音像內部，俯瞰整個高崎市，絕對是一趟身心舒暢的旅程。


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