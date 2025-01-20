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尹錫悅慘遭羈押「禁見」！連嬌妻金建希也無法會客　怒不甩傳喚

▲▼尹錫悅、金建希。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓公搜處要求首爾看守所，禁止讓尹錫悅接見金建希。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，本月15日遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）正式逮捕，而法院則是批准羈押。不過，公搜處日前又向首爾看守所宣布，除了律師以外，禁止尹錫悅接見任何人，包括配偶金建希在內。

根據韓媒《News1》，公搜處昨（19）日向位於京畿道義王市的首爾看守所發送決定書，內容規定禁止尹錫悅接見辯護律師以外的任何人。依照南韓《刑事訴訟法》規定，一旦被告有逃亡或是滅證串供之餘，則必須禁止被告接見除了辯護律師以外的其他任何人。

首爾西部法院19日凌晨2時50分，由部長法官車恩京批准羈押尹錫悅，理由是擔憂尹錫悅湮滅證據。對此，尹錫悅氣到決定不回應公搜處的傳喚要求。即便公搜處今（20）日上午10時要求尹錫悅出席接受調查，但尹錫悅卻拒絕回應，尹的辯護律師甚至只丟一句，「很困難！」

據悉，自從公搜處15日成功逮捕尹錫悅，將尹送往首爾看守所關押後，便立刻展開長達10個小時40分鐘的訊問。此後，公搜處於16日、17日、19日、20日傳喚尹錫悅出席訊問，但尹錫悅皆不予回應。

對此，公搜處20日派出檢察官與搜查官前往首爾看守所，南韓法務部矯正本部長慎鏞海證實接獲公搜處通報。公搜處此前曾表示，不排除派人前往首爾看守所親自問訊。

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