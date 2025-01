川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲梅蘭妮亞在就職典禮(左圖)以及舞會(右圖)的穿搭都吸引話題。(翻攝X@MELANIAJTRUMP)

美國第47屆總統川普(Donald Trump)於當地時間20日在華盛頓正式就職,第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)大秀時尚功力,從就職典禮到晚間的舞會,絕美造型再次吸引全球目光。

在上午的就職典禮上,梅蘭妮亞身穿美國設計師Adam Lippes深藍色絲絨套裝,搭配同色系高跟鞋與帽子,優雅端莊。而她全身最吸睛的,絕對是頭上那頂帽子,當川普準備宣誓就職時,他欲親吻妻子的臉頰,卻被帽緣擋到導致「親不到」,在網路上引起不小話題。

▲梅蘭妮亞穿Adam Lippes深藍色套裝、搭配同色系高跟鞋和Eric Javits帽子。(翻攝X@MELANIAJTRUMP)

▲川普想要親吻梅蘭妮亞臉頰,卻被帽子擋住親不到。(翻攝BBC畫面)

這頂帽子出自美國設計師Eric Javits,Eric Javits受訪表示,帽子的設計初衷是「簡約但強大」,這是一頂低調、經典的帽子,但當梅蘭妮亞戴上後,整體效果變得十分強大,完美襯托她的優雅。他進一步指出,這頂帽子傳遞出轉向保守的訊息,既符合莊重氛圍,也彰顯第一夫人對傳統的尊重。

此外,這頂帽子還「差點無法亮相」,因為在運送過程中被壓扁,根據《WWD》報導,Eric Javits回憶,當帽子從邁阿密運送到紐約時,竟因包裝問題變得「像在雪堆裡放了一週一樣」,所以他只能緊急重製一頂,最後還是讓梅蘭妮亞的造型師Hervé Pierre親自交付到她手上,確保萬無一失。

▲梅蘭妮亞在就職典禮的造型相當吸睛。(翻攝Ivanka Trump IG)

▲美國設計師Eric Javits製作梅蘭妮亞帽子的過程。(翻攝Eric Javits IG)

到了晚上,川普夫婦亮相3場盛大的就職舞會,分別是以軍事為主題的「總司令舞會」、華盛頓會議中心舉辦的「自由舞會」以及最後在聯合車站舉行的「星光舞會」。梅蘭妮亞在舞會的造型同樣令人驚豔,她身穿Hervé Pierre設計的黑白無肩帶禮服,高貴典雅,突顯第一夫人的氣場。

▲梅蘭妮亞在舞會上穿Hervé Pierre黑白無肩帶禮服,高貴典雅。(翻攝X@MELANIAJTRUMP)

▲梅蘭妮亞和現役軍人跳舞。(翻攝X@MELANIAJTRUMP )

在「總司令舞會」上,川普夫婦與軍人共舞,而在「自由舞會」上,川普的全家族上台,展現家族團結,還播放川普的競選主題曲〈YMCA》。最後一場「星光舞會」則以法蘭克辛納屈的〈My Way〉作為壓軸,為川普就任的這一天畫下完美句點。

