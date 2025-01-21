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川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

梅蘭妮亞在就職典禮（左圖）以及舞會（右圖）的穿搭都吸引話題。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

▲梅蘭妮亞在就職典禮（左圖）以及舞會（右圖）的穿搭都吸引話題。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

圖文／鏡週刊

美國第47屆總統川普（Donald Trump）於當地時間20日在華盛頓正式就職，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）大秀時尚功力，從就職典禮到晚間的舞會，絕美造型再次吸引全球目光。

在上午的就職典禮上，梅蘭妮亞身穿美國設計師Adam Lippes深藍色絲絨套裝，搭配同色系高跟鞋與帽子，優雅端莊。而她全身最吸睛的，絕對是頭上那頂帽子，當川普準備宣誓就職時，他欲親吻妻子的臉頰，卻被帽緣擋到導致「親不到」，在網路上引起不小話題。

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲梅蘭妮亞穿Adam Lippes深藍色套裝、搭配同色系高跟鞋和Eric Javits帽子。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲川普想要親吻梅蘭妮亞臉頰，卻被帽子擋住親不到。（翻攝BBC畫面）

這頂帽子出自美國設計師Eric Javits，Eric Javits受訪表示，帽子的設計初衷是「簡約但強大」，這是一頂低調、經典的帽子，但當梅蘭妮亞戴上後，整體效果變得十分強大，完美襯托她的優雅。他進一步指出，這頂帽子傳遞出轉向保守的訊息，既符合莊重氛圍，也彰顯第一夫人對傳統的尊重。

此外，這頂帽子還「差點無法亮相」，因為在運送過程中被壓扁，根據《WWD》報導，Eric Javits回憶，當帽子從邁阿密運送到紐約時，竟因包裝問題變得「像在雪堆裡放了一週一樣」，所以他只能緊急重製一頂，最後還是讓梅蘭妮亞的造型師Hervé Pierre親自交付到她手上，確保萬無一失。

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲梅蘭妮亞在就職典禮的造型相當吸睛。（翻攝Ivanka Trump IG）

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲美國設計師Eric Javits製作梅蘭妮亞帽子的過程。（翻攝Eric Javits IG）

到了晚上，川普夫婦亮相3場盛大的就職舞會，分別是以軍事為主題的「總司令舞會」、華盛頓會議中心舉辦的「自由舞會」以及最後在聯合車站舉行的「星光舞會」。梅蘭妮亞在舞會的造型同樣令人驚豔，她身穿Hervé Pierre設計的黑白無肩帶禮服，高貴典雅，突顯第一夫人的氣場。

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲梅蘭妮亞在舞會上穿Hervé Pierre黑白無肩帶禮服，高貴典雅。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

川普就職第一夫人高衣Q全場最美　「害尪親不到」帽子背後藏故事

▲梅蘭妮亞和現役軍人跳舞。（翻攝X@MELANIAJTRUMP ）

在「總司令舞會」上，川普夫婦與軍人共舞，而在「自由舞會」上，川普的全家族上台，展現家族團結，還播放川普的競選主題曲〈YMCA》。最後一場「星光舞會」則以法蘭克辛納屈的〈My Way〉作為壓軸，為川普就任的這一天畫下完美句點。


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