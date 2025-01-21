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Uber Eats點得到名店年菜、圍爐食材！加碼送限量春聯+指定優惠

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats網羅多款圍爐食材、零食餅乾。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻春節商機，外送平台「Uber Eats」即日起祭出多款圍爐食材、年菜，包括「築地生凍帝王蟹腳」、「林聰明砂鍋魚頭」、「生凍波士頓龍蝦」等，還有進口零食、禮盒輕鬆通通能一次購足；加碼收一系列限定優惠、限量春聯。

Uber Eats今年精選年節圍爐必備大魚大肉、排隊名店等年菜，包括首次上架優市的「吾二老壇酸菜魚」、「胡同燒肉肉乾」，以及去年年菜銷售冠軍「刁民酸菜魚」、超夯「烏魚子」等熱門美食，優市新戶在1月底前凡輸入優惠序號「蛇麼都好優」可享訂單滿200元再打5折優惠。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲同步網羅一系列高檔海鮮火鍋食材。

同步搶搭過年吃火鍋慶團圓熱潮，網羅一系列火鍋食材像是「築地生凍帝王蟹腳」、「林聰明砂鍋魚頭」、「生凍波士頓龍蝦」、「海底撈火鍋套組」、「呷七碗」與「石二鍋酸菜白肉鍋」等皆可享最低7折起優惠；並找來大潤發推出快閃優惠，至1月23日前蛋品專區任選滿45元現折35元，相當於第1盒蛋只要10元，數量有限、售完為止；禮盒、零食等商品最低也祭出49折優惠。

加碼與指定店家合作推「隨餐送專屬限定創意春聯」，即日起至2月6日只要於再睡五分鐘、COMEBUY、大苑子、吉野家、晨間廚房、頂呱呱、起家雞、雙月食品社、老王炸烤或鬍鬚張等下單指定品項，就有機會獲得限量「諧音有梗春聯」，訂購全聯、優市限定商品也將隨機贈送，送完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda推1月限定優惠。（示意圖／foodpanda提供）

另外，foodpanda1月則推限定優惠，包括星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐75折等，還有一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠內容請看foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝

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